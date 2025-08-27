Agustín Galán conquista el Espigüete con una sola pierna y muletas

El Espigüete, uno de los picos más emblemáticos de la Montaña Palentina, guarda desde ahora una historia que quedará en su memoria para siempre. A 2.450 metros de altura, Agustín Galán logró culminar una hazaña que va mucho más allá del deporte: subir y bajar la montaña con muletas y con una sola pierna. Un reto tan duro como emocionante que lo convierte en un ejemplo de superación.

La travesía no fue sencilla. Diez horas de ascenso y descenso, en total, pusieron a prueba la resistencia física y mental de Agustín, que en ningún momento se planteó abandonar. "No, no, aparte que me dan patadas en el culo y me hacen subir arriba", contaba entre risas. El esfuerzo se vio recompensado con un momento emocionante al pisar la cumbre: "Una emoción terrible, es como un sueño. He realizado mi sueño. Cuando estás arriba, te sientes muy pequeño".

Una historia de superación

Su vida está marcada por un hecho que le transformó: a los 15 años, un accidente de tráfico le arrebató una pierna. "Un coche me atropelló y me cortó la pierna", recuerda. Desde entonces, cada paso y cada reto se han convertido en una demostración de que las limitaciones no definen el destino de una persona.

"Mi mujer me lo inculcó desde que me conoció, porque yo también estaba un poco apagado, y mi mujer fue la que me dijo: hay que seguir adelante"

En esta ascensión, no estuvo solo. Contó con el apoyo de un equipo que lo acompañó durante toda la jornada, pero sobre todo con el motor principal de su vida: su familia. "Mi mujer me lo inculcó desde que me conoció, porque yo también estaba un poco apagado, y mi mujer fue la que me dijo: hay que seguir adelante". Ese espíritu de no rendirse jamás es el lema que guía cada una de sus metas.

La montaña palentina fue testigo de una gesta que combina la dureza del terreno con la grandeza del corazón humano. Los tramos pedregosos, la inclinación y la exigencia del Espigüete se multiplican cuando se afrontan con una sola pierna y con la ayuda de muletas. Sin embargo, para Galán no existían imposibles. Su determinación, forjada durante más de cuatro décadas de lucha contra la adversidad, lo impulsó hasta la cima.

El Espigüete tiene un nuevo héroe. Uno que no mide su grandeza en metros escalados, sino en la capacidad de inspirar a los demás. Como él mismo afirma, la clave está en no rendirse nunca. Y en su caso, la cima alcanzada quedará como testimonio de que los sueños, por imposibles que parezcan, están al alcance de quienes se atreven a perseguirlos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com