Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

US Open

Carlos Alcaraz - Luciano Darderi: día, hora y dónde ver el partido de tercera ronda del US Open

Todos los detalles del partido de tercera ronda del US Open entre Carlos Alcaraz y Luciano Darderi.

Carlos Alcaraz, en acci&oacute;n en el US Open

Carlos Alcaraz, en acción en el US OpenEfe

Publicidad

Carlos Alcaraz ya está en la tercera ronda del US Open tras ofrecer una versión arrolladora ante el italiano Mattia Bellucci al que despachó en tres sets (6-1, 6-0 y 6-3) en una hora y 36 minutos. El murciano va a más en Nueva York y su siguiente rival será Luciano Darderi, número 34 del mundo, nacido en Villa Gesell (Buenos Aires, Argentina) y que compite bajo bandera de Italia.

El murciano busca su segundo US Open, tras conquistar el título en Flushing Meadows en 2022. No hay duelos previos entre Alcaraz y Darderi. El número 34 del mundo ha ganado tres títulos en esta temporada, presentado un balance de 25 victorias y 19 derrotas en 2025. Los tres torneos ganados por Darderi en este curso fueron sobre polvo de ladrillo: Umag, Bastad y Marrakech.

Carlos Alcaraz es favorito ante Darderi, mucho más tras el nivel de tenis mostrado por el jugador de El Palmar ante Mattia Bellucci.

"Si hubiera sido un partido muy difícil, donde hubiera tenido que luchar mucho más y salvar momentos complicados, lo agradecería de cara a lo que viene en el torneo. Tampoco me voy a quejar de haber durado poco, de que no se me haya presentado mucha batalla", indicó Alcaraz tras su segunda victoria en el US Open 2025.

"Jugué muy bien, para ser sincero, desde el principio hasta la última pelota. Obviamente conozco el nivel de Mattia, y hoy no fue su día, pero traté de aprovechar sus errores, de mantenerme en el partido y de encontrar un buen ritmo", apuntó el tenista murciano.

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Luciano Darderi del US Open

El partido de tercera ronda del US Open 2025 entre Carlos Alcaraz y Luciano Darderi se jugará el viernes 29 de agosto en un horario por confirmar por parte de la organización del grand slam estadounidense.

La crónica del Carlos Alcaraz - Luciano Darderi del US Open se podrá consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora del torneo y todas las reacciones de los protagonistas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Agustín Galán conquista el Espigüete con una sola pierna y muletas

Agustín Galán conquista el Espigüete con una sola pierna y muletas

Publicidad

Deportes

Daniil Medvedev, en su partido ante Benjamin Bonzi en el US Open

Ya hay multa para Daniil Medvedev por su último 'show' en el US Open

Emma Raducanu y Carlos Alcaraz, en el partido de dobles mixto del US Open

Emma Raducanu se pronuncia sobre el nuevo look de Alcaraz: "Creo que le queda genial"

Aleksander Ceferin y Joan Laporta en la final de la Champions League femenina en 2024

La UEFA, receptiva a que el Barcelona juegue como visitante su primer partido de la Champions League

Novak Djokovic, en acción ante Zachary Svajda en el US Open
US Open

Djokovic se deja un set ante Zachary Svajda antes de meterse en la tercera ronda del US Open

Carlos Alcaraz, en acción en el US Open
US Open

Carlos Alcaraz - Luciano Darderi: día, hora y dónde ver el partido de tercera ronda del US Open

Carlos Alcaraz ejecuta un revés ante Mattia Bellucci
US Open

Carlos Alcaraz: "La derrota del año pasado me resultó realmente útil"

El murciano, ya en tercera ronda del US Open, admite que la derrota del año pasado ante Botic Van de Zandschulp le sirvió para aprender "mucho sobre cómo manejar ciertas situaciones".

Mattia Bellucci felicita a Carlos Alcaraz tras la segunda ronda del US Open
US Open

Carlos Alcaraz arrolla a Bellucci y se cita con Luciano Darderi en la tercera ronda del US Open

El tenista murciano no da opción (6-1, 6-0 y 6-3) al italiano Mattia Bellucci y se mete en la tercera ronda del US Open. Luciano Darderi, número 34 del mundo, próximo rival de Carlos Alcaraz en Nueva York.

Robert Moreno comparece ante los medios

Hospitalizan al exseleccionador español Robert Moreno por una crisis en pleno partido

Así es el anillo de compromiso que Travis Kelce entregó a Taylor Swift

Así es el anillo con el que Travis Kelce pidió matrimonio a Taylor Swift: ¿cuánto cuesta?

Una protesta en favor de Palestina corta el paso del equipo Israel – Premier Tech

Una protesta pro Palestina corta el paso del Israel – Premier Tech en plena crono por equipos de La Vuelta

Publicidad