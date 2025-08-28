Carlos Alcaraz - Luciano Darderi: día, hora y dónde ver el partido de tercera ronda del US Open

Carlos Alcaraz ya está en la tercera ronda del US Open tras ofrecer una versión arrolladora ante el italiano Mattia Bellucci al que despachó en tres sets (6-1, 6-0 y 6-3) en una hora y 36 minutos. El murciano va a más en Nueva York y su siguiente rival será Luciano Darderi, número 34 del mundo, nacido en Villa Gesell (Buenos Aires, Argentina) y que compite bajo bandera de Italia.

El murciano busca su segundo US Open, tras conquistar el título en Flushing Meadows en 2022. No hay duelos previos entre Alcaraz y Darderi. El número 34 del mundo ha ganado tres títulos en esta temporada, presentado un balance de 25 victorias y 19 derrotas en 2025. Los tres torneos ganados por Darderi en este curso fueron sobre polvo de ladrillo: Umag, Bastad y Marrakech.

Carlos Alcaraz es favorito ante Darderi, mucho más tras el nivel de tenis mostrado por el jugador de El Palmar ante Mattia Bellucci.

"Si hubiera sido un partido muy difícil, donde hubiera tenido que luchar mucho más y salvar momentos complicados, lo agradecería de cara a lo que viene en el torneo. Tampoco me voy a quejar de haber durado poco, de que no se me haya presentado mucha batalla", indicó Alcaraz tras su segunda victoria en el US Open 2025.

"Jugué muy bien, para ser sincero, desde el principio hasta la última pelota. Obviamente conozco el nivel de Mattia, y hoy no fue su día, pero traté de aprovechar sus errores, de mantenerme en el partido y de encontrar un buen ritmo", apuntó el tenista murciano.

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Luciano Darderi del US Open

El partido de tercera ronda del US Open 2025 entre Carlos Alcaraz y Luciano Darderi se jugará el viernes 29 de agosto en un horario por confirmar por parte de la organización del grand slam estadounidense.

La crónica del Carlos Alcaraz - Luciano Darderi del US Open se podrá consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora del torneo y todas las reacciones de los protagonistas.

