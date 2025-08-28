Apuñalan mortalmente a un hombre tras una pelea en Badalona

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un hombre en Badalona (Barcelona) tras una pelea a primera hora de este jueves en la calle Alfons XII. El enfrentamiento se ha producido entre dos hombres, según ha informado la Policía de la Generalitat.

Tras la agresión, la víctima se ha refugiado en un edificio cercano, donde se ha desplomado. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha tratado de reanimar a la víctima, que finalmente ha fallecido.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha explicado que el crimen se habría producido en el antiguo instituto B-9, una instalación municipal que se encuentra ocupada y a las 13.00 horas dará más detalles del suceso.

"Llevo mucho tiempo advirtiéndolo, y tras un año y medio de procedimientos judiciales para desokupar un edificio municipal ocupado por 200 delincuentes, la mayoría de ellos sin papeles, hoy ha ocurrido: se ha producido un asesinato en su interior.", recoge el alcalde en su perfil de la red social 'X'.

La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Metropolitana Nord de los Mossos se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas. Los agentes han detenido a otro hombre por su presunta relación con el crimen.

