La UEFA, receptiva a que el Barcelona juegue como visitante su primer partido de la Champions League

El máximo organismo del fútbol europeo vería con buenos ojos la petición del Barça de jugar su primer partido de la Champions fuera de casa para contar con más tiempo para tener listo el Camp Nou.

Aleksander Ceferin y Joan Laporta en la final de la Champions League femenina en 2024

Aleksander Ceferin y Joan Laporta en la final de la Champions League femenina en 2024Getty Images

Este jueves se celebra en el Grimaldi Forum de Mónaco el sorteo de la fase liga de la Champions League, un sorteo en el que el fútbol español contará con cinco representantes: Barcelona FC, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal. El sorteo de hoy marcará los rivales de los equipos españoles en las ocho primeras jornadas de la máxima competición continental, una primera fase que se jugará desde el 16 de septiembre al 28 de enero de 2026.

La primera jornada se jugará entre el 16 y el 18 de septiembre, y el Barcelona ha realizado una petición a la UEFA para jugar esa primera fecha fuera de casa. Y es que el Barça quiere ganar tiempo para tratar de tener listo el Camp Nou y poder jugar la Champions League en su renovado estadio. El organismo presidido por Aleksander Ceferin se habría mostrado receptiva a esa petición del club culé y, de esta forma, que el Barcelona tenga más tiempo para lograr los permisos necesario del Ayuntamiento de la Ciudad Condal para reabrir el Camp Nou.

La segunda jornada de la Champions League está fijada para el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2025, esa sería la fecha límite para que el Barcelona tenga listo el Spotify Camp Nou. Si no logra los permisos necesarios, el Barça tendría que jugar en el Estadio Olímpico Lluís Companys

El club azulgrana ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona para la utilización del recinto ubicado en Montjuïc hasta el próximo febrero, ante el retraso de los permisos para reabrir su estadio con un aforo provisional de 27.000 espectadores. LaLiga inspeccionó el estadio Johan Cruyff este miércoles como posible alternativa al Spotify Camp Nou para disputar el Barcelona-Valencia del próximo 14 de septiembre, correspondiente a la cuarta jornada del campeonato, al no poder disputarse en Montjuic porque el césped no estaría en condiciones al acoger dos días antes un concierto del cantante Post Malone.

Bombos del sorteo de la Champions League 2025 - 26

Bombo 1: PSG (FRA), Real Madrid (ESP), Manchester City (ING), Bayern Múnich (GER), Liverpool (ING), Inter de Milán (ITA), Chelsea (ING), Dortmund (GER), Barcelona (ESP).

Bombo 2: Arsenal (ING), Leverkusen (GER), Atlético de Madrid (ESP), Benfica (POR), Atalanta (ITA), Villarreal (ESP), Juventus (ITA), Eintracht Fráncfort (GER), Brujas (BEL).

Bombo 3: Tottenham (ING), PSV (NED), Ajax (NED), Nápoles (ITA), Sporting (POR), Olympiacos (GRE), Slavia Praga (CZE), Bodo/Glimt (NOR), Marsella (FRA).

Bombo 4: Copenhague (DIN), Mónaco (FRA), Galatasaray (TUR), Union SG (BEL), Qarabag (AZE), Ahtletic Club (ESP), Newcastle (ING), Pafos (CHI), Kairat Almaty (KAZ).

Fechas de la Champions League 2025 - 26

- Fase Liga Champions League: del 16 de septiembre de 2025 al 28 de enero de 2026.

Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025.

Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre 2025.

Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025.

Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025.

Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025.

Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025.

Jornada 7: 20/21 de enero de 2026.

Jornada 8: 28 de enero de 2026.

- Sorteo playoffs: 30 de enero 2026.

- Playoffs: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026.

- Sorteo de octavos, cuartos y semifinales: 27 de febrero de 2026.

- Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026.

- Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

- Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026.

- Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest).

