Velocidad y vértigo en Génova: Roger Vieira gana el Red Bull Cerro Abajo

La ciudad italiana de Génova se convirtió este fin de semana en el epicentro mundial del descenso urbano con la celebración del Red Bull Cerro Abajo, la primera cita del campeonato que reúne a los mejores riders del planeta. Calles empedradas, escaleras infinitas y curvas cerradas conformaron un recorrido tan espectacular como exigente, en el que el brasileño Roger Vieira se llevó la victoria con una actuación memorable.

El circuito, de 2,2 kilómetros de longitud y 280 metros de desnivel, arrancaba desde lo más alto del monte Peralto y se adentraba en el corazón del casco antiguo genovés. Allí, miles de aficionados animaron a los corredores, que se atrevieron a completar un trazado que combinaba la velocidad con la técnica.

La bajada del brasileño rozó la perfección: agresivo en las zonas rápidas y preciso en las secciones técnicas, consiguió mantener una velocidad media altísima que llegó incluso a alcanzar los 80 kilómetros por hora en algunos tramos. Con 2 minutos y 37 segundos, resultó imbatible y se colgó el oro en la primera cita del calendario. El podio lo completaron el alemán Johannes Fischbach y el francés Adrien Loron.

Álex Marín firmó un décimo puesto

Uno de los nombres propios de la jornada fue el del español Álex Marín, que consiguió colarse entre los diez mejores. Marín finalizó a 5,11 segundos del líder y el rider catalán se mostró satisfecho con su rendimiento y no dudó en halagar a Vieira: "Es un corredor que físicamente es un animal, se le veía muy bien en entrenos y pudo ganar la prueba", comentó.

La puesta en escena de Génova fue otro de los grandes atractivos del evento. El trazado urbano, plagado de escaleras interminables, callejones estrechos y giros vertiginosos, convirtió la ciudad en un escenario espectacular que sorprendió tanto a los corredores como al público.

Con la victoria de Roger Vieira, el Mundial de descenso cerro abajo arranca con máxima emoción. La próxima parada llevará a los riders a nuevos entornos urbanos donde la velocidad, la destreza y la valentía volverán a poner a prueba a los mejores del planeta.

