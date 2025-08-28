Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El joven atrincherado durante más de 30 horas con varias escopetas en Agost se quita la vida

El joven de 25 años se encontraba solo y los agentes tras escuchar un disparo entraron en la vivienda.

Atrincherado en Alicante

Atrincherado en Agost | Antena 3 Noticias

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

El hombre de 25 años se atrincheró la madrugada del martes al miércoles en su vivienda de Agost (Alicante) con varias escopetas que había dentro de la casa ya que se trata de una familia con tradición de caza. 30 horas después, continuaba atrincherado este jueves. La casa ha tenido que ser rodeada por un amplio dispositivo de la Guardia Civil. Finalmente el joven se ha quitado la vida. Los agentes han escuchado un disparo en el interior de la vivienda sobre las 12:45 horas, han entrado y lo han encontrado fallecido.

Fue el padre del joven el que avisó de la actitud de su hijo y comunicó la situación a la Policía Local. Los agentes se personaron en el domicilio e intentaron hablar con él para que saliera de la habitación en la que estaba, pero sin éxito. Hasta el lugar se han desplazado psicólogos y negociadores de la Guardia Civil, también se encontraban allí sus padres, un hermano y otros familiares, que siguieron en contacto con el joven durante esta segunda noche pero sin conseguir que se entregase.

El alcalde de este municipio alicantino, Juanjo Castelló, afirmó a 'Europa Press' que la población está viviendo "con preocupación" este incidente y con "la esperanza de que" finalmente "todo salga bien". Pero el joven se ha quitado la vida.

