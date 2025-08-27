Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Así es el anillo con el que Travis Kelce pidió matrimonio a Taylor Swift: ¿cuánto cuesta?

Un antiguo diamante diseñado por el jugador de la NFL que podría estar valorado en hasta 2 millones de dólares.

Así es el anillo de compromiso que Travis Kelce entregó a Taylor Swift

Así es el anillo de compromiso que Travis Kelce entregó a Taylor Swift | IG Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron este martes su compromiso con una publicación conjunta en Instagram en la que compartieron varias imágenes de la pedida... incluido un primer plano del anillo.

La pieza fue diseñada por Kindred Lubeck de Artifez Fine Jewelry junto al propio Kelce, según ha detallado la revista especializada Page Six. Presenta un diamante brillante tallado a mano en forma de cojín, con esquinas redondeadas y facetas gruesas sobre una banda dorada popular en los siglos XVIII y XIX. El conjunto, con detalles con inspiración histórica, se acompaña de un reloj Cartier Santos Demoiselle con diamantes y oro.

La relación entre la estrella del pop y el jugador de fútbol americano comenzó en 2023, después de que Kelce asistiera a uno de sus conciertos y se quedase "hipnotizado" y "cautivado" por la artista, como relató en el pódcast New Heights. Desde entonces, la pareja ha sido seguida con atención mediática hasta este compromiso.

¿Dos millones de dólares?

En cuanto al valor de la joya, varios expertos han ofrecido estimaciones. Steven Singer, de Steven Singer Jewelers, explicó a The Independent que "parece de 7,5 quilates y engastado en una reproducción decorativa antigua con grabados y oro de 14 o 18 quilates, u oro rosa".

Aunque reconoció, no obstante, que "es difícil saber las especificaciones exactas a partir de las fotos", calculó que "probablemente costó entre 1,5 y 2 millones de dólares. Para nosotros habría sido un millón de dólares".

Otros especialistas, como Laura Taylor (Lorel Diamonds) y Nilesh Rakholia (Abelini), coincidieron en que el anillo de Swift estaría valorado en torno al millón de dólares, dependiendo del color, la claridad y la talla del diamante.

