Djokovic se deja un set ante Zachary Svajda antes de meterse en la tercera ronda del US Open

El sueño del 25º grand slam sigue vivo para un Novak Djokovic que se vio obligado a remontar ante el estadounidense Zachary Svajda, número 145 del mundo y que sorprendió al serbio en el primer set. Pero el tenista de Belgrado reaccionó tras ceder la primera manga en el tie-break y selló su pase a la tercera ronda (6-7 (5), 6-3, 6-3 y 6-1), dond se medirá al británico Cameron Norrie.

Pese al triunfo, Djokovic no ocultó su disconformidad con el juego que mostró ante Zachary Svajda.

"Siempre hay algo que demostrar cada vez que sales a la cancha, demostrar que aún eres capaz de ganar un partido de tenis. Es una cuestión de perspectiva, un ejercicio de comprensión por todo lo que he ganado y logrado estos años en la gira. Quizá muchos puedan pensar que no hay nada más que lograr porque ya lo hiciste todo, pero esto es relativo. Es algo muy personal, un tipo de mentalidad a corto plazo, se trata de sacar el máximo partido cada día y ganar tu partido, encontrar la manera de ganar. Eso es lo que hice hoy, aunque no estoy satisfecho con mi nivel de tenis, pero sé que hay días en los que no puedes sacar tu mejor versión. No quiero ser demasiado filosófico, pero me todavía me encanta la sensación de competir, el impulso que siento en la cancha. A veces soy muy duro conmigo mismo porque siempre espero jugar al nivel más alto, aunque esto sea imposible. Todavía tengo ganas de competir contra los jóvenes, de lo contrario no estaría aquí", indicó Djokovic.

El serbio fue preguntado por su actitud seria en la pista durante sus dos primeros partidos del US Open 2025.

"No es una cuestión de motivación, es como si estuviera un poco frustrado con mi juego, además de pasar por algunos momentos donde me digo ciertas cosas internamente que mejor no quieras saber los detalles. Trato de estar encerrado, de resolver el acertijo una vez que piso la cancha, pero eso no significa que no esté encontrando la alegría compitiendo. Me gusta competir, pero no me gusta no jugar bien, por eso me puse una presión adicional sobre mí y mi equipo, para ser mejores al día siguiente, en el próximo partido. Hoy fue un poco difícil encontrar ese ritmo, por eso tal vez no me habéis visto tan emocionado después de ganar ciertos puntos", resumió Djokovic.

Bucsa clasificada para tercera ronda; Davidovich y Carreño dicen adiós

La española Cristina Bucsa (95 del mundo) se clasificó por primera vez en su carrera para la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos tras ganar a la filipina Alexandra Eala (n.75) por 6-4 y 6-3 en una hora y 22 minutos. En tercera ronda, Bucas se medirá a la belga Elise Mertens (n.21).

Sus compatriotas Alejandro Davidovich (n.18) y Pablo Carreño quedaron eliminados en el cuadro masculino, al igual que los argentinos Tomás Martín Etcheverry y Francisco Comesaña, así como el brasileño Joao Fonseca, quienes también dijeron adiós al último 'grande' del año.

Este jueves se cerrará la segunda ronda en Flushing Meadows con los partidos del italiano Jannik Sinner (1 del mundo y vigente campeón) o el alemán Alexander Zverev (número 3), así como del argentino Francisco Cerúndolo o el español Jaume Munar.

En el femenino, jugarán sus duelos la polaca Iga Swiatek (número 2) o la estadounidense Coco Gauff (número 3), así como la mexicana Renata Zarazúa o la brasileña Beatriz Haddad Maia.

