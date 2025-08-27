Hospitalizan al exseleccionador español Robert Moreno por una crisis en pleno partido

El entrenador español Robert Moreno fue hospitalizado este miércoles a causa de la crisis hipertensiva que sufrió durante el encuentro de Copa de Rusia entre su equipo, el Sochi, y el Krasnodar, que terminó con victoria del conjunto visitante (2-4).

Su vida no corre peligro

"Sufrió una crisis. Lo llevaron en ambulancia al hospital. Su vida no corre peligro", ha comunicado Ígor Kudriáshov, director deportivo del club ruso, al diario Sport-Express.

Moreno, que entrena al Sochi desde diciembre de 2023, se sintió mal a falta de menos de un cuarto de hora para el final del encuentro, coincidiendo con el primer gol de su equipo y con un 1-3 en el marcador.

Las imágenes en televisión mostraron en directo cómo el técnico catalán era acompañado hacia el túnel de vestuarios por alguno de sus ayudantes.

Ya abandonó el hospital

El exseleccionador español, de 47 años, dejó finalmente el hospital por su propio pie después de que los médicos concluyeran tras examinarlo que no necesitaba ser ingresado ni pasar la noche en planta.

El Sochi, que subió esta temporada a la división de honor, es en estos momentos colista de la liga rusa, con un empate y cinco derrotas en seis partidos disputados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com