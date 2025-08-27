Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

Hospitalizan al exseleccionador español Robert Moreno por una crisis en pleno partido

El técnico español fue hospitalizado por una crisis hipertensiva que sufrió durante el partido de Copa de Rusia entre su equipo, el Sochi, y el Krasnodar.

Robert Moreno comparece ante los medios

Robert Moreno comparece ante los mediosEfe

Publicidad

El entrenador español Robert Moreno fue hospitalizado este miércoles a causa de la crisis hipertensiva que sufrió durante el encuentro de Copa de Rusia entre su equipo, el Sochi, y el Krasnodar, que terminó con victoria del conjunto visitante (2-4).

Su vida no corre peligro

"Sufrió una crisis. Lo llevaron en ambulancia al hospital. Su vida no corre peligro", ha comunicado Ígor Kudriáshov, director deportivo del club ruso, al diario Sport-Express.

Moreno, que entrena al Sochi desde diciembre de 2023, se sintió mal a falta de menos de un cuarto de hora para el final del encuentro, coincidiendo con el primer gol de su equipo y con un 1-3 en el marcador.

Las imágenes en televisión mostraron en directo cómo el técnico catalán era acompañado hacia el túnel de vestuarios por alguno de sus ayudantes.

Ya abandonó el hospital

El exseleccionador español, de 47 años, dejó finalmente el hospital por su propio pie después de que los médicos concluyeran tras examinarlo que no necesitaba ser ingresado ni pasar la noche en planta.

El Sochi, que subió esta temporada a la división de honor, es en estos momentos colista de la liga rusa, con un empate y cinco derrotas en seis partidos disputados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Agustín Galán conquista el Espigüete con una sola pierna y muletas

Agustín Galán conquista el Espigüete con una sola pierna y muletas

Publicidad

Deportes

Robert Moreno comparece ante los medios

Hospitalizan al exseleccionador español Robert Moreno por una crisis en pleno partido

Así es el anillo de compromiso que Travis Kelce entregó a Taylor Swift

Así es el anillo con el que Travis Kelce pidió matrimonio a Taylor Swift: ¿cuánto cuesta?

Una protesta en favor de Palestina corta el paso del equipo Israel – Premier Tech

Una protesta pro Palestina corta el paso del Israel – Premier Tech en plena crono por equipos de La Vuelta

Agustín Galán conquista el Espigüete con una sola pierna y muletas
Montañismo

Agustín Galán conquista el Espigüete con una sola pierna y muletas

Velocidad y vértigo en Génova: Roger Vieira gana el Red Bull Cerro Abajo
MTB

Velocidad y vértigo en Génova: Roger Vieira gana el Red Bull Cerro Abajo

El Santiago Bernabéu deslumbra con sus primeras pruebas de iluminación LED en la fachada
Fútbol

El Santiago Bernabéu deslumbra con sus primeras proyecciones 3D en la fachada

El estadio madridista estrenó un espectacular juego de luces y proyecciones que recrearon goles históricos, momentos actuales y guiños al futuro con Mbappé como protagonista.

Casper Ruud en el US Open
US Open

El olor a marihuana se cuela en el US Open: "Vayas donde vayas..."

Casper Ruud, finalista en 2022, asegura que el ambiente en Flushing Meadows está marcado por un olor constante a cannabis tras su legalización en Nueva York.

Lamine Yamal, en acción ante el Valencia

Emisarios de LaLiga inspeccionan el Johan Cruyff como alternativa al Camp Nou para el Barça - Valencia

Edificios destruidos en la calle Saftawi, que separa Yabalia de la Ciudad de Gaza

Muere el atleta Allam Abdullah al Amour cuando buscaba comida en un punto de distribución en Gaza

El trofeo de la Champions League en el Olympic Park de Múnich

Fechas y equipos clasificados para la UEFA Champions League 2025 - 26

Publicidad