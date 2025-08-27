Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una protesta pro Palestina corta el paso del Israel – Premier Tech en plena crono por equipos de La Vuelta

Boicot a la carrera con pancartas y banderas de Palestina en la contrarreloj por equipos de 24 kilómetros en Figueres.

El UAE Team Emirates-XRG fue el gran protagonista de la quinta etapa de la Vuelta Ciclista a España 2025. La escuadra emiratí se llevó la contrarreloj por equipos de 24,1 kilómetros con salida y llegada en Figueras, firmando un tiempo de 25:26.25 a una media de 56,8 km/h. La victoria situó al español Juan Ayuso a solo ocho segundos del liderato general, que sigue en manos del danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

La jornada, que comenzó con lluvia y terminó bajo el sol, tuvo un momento de tensión en los primeros compases del Israel-Premier Tech. Varios manifestantes ocuparon la carretera con una pancarta en apoyo a Palestina por la intervención israelí en Gaza, lo que obligó a los corredores a frenar e incluso detenerse. Finalmente, el conjunto israelí completó la crono a 54'' del UAE.

Vingegaard sigue líder

El desenlace de la etapa mantuvo la emoción hasta los últimos metros. El Lidl-Trek, a solo 9'' del ganador, estuvo cerca de vestir de rojo al italiano Giulio Ciccone. El Visma-Lease a Bike, con un hombre menos en su alineación, logró salvar el maillot para Vingegaard pese a ceder 8'' frente al UAE. De este modo, el danés conserva el liderato con esa renta mínima sobre Ayuso, João Almeida y Marc Soler.

El Lidl-Trek acabó tercero a 9'' y el Red Bull-BORA-hansgrohe cuarto a 12'', pese a la caída del italiano Matteo Sobrero, que chocó con la rueda de un compañero.

La sexta etapa, este jueves, cubrirá 170,3 kilómetros entre Olot y la estación andorrana de Pal-Arinsal. La ascensión al Sector Pal regresa a la ronda española 15 años después, prometiendo un nuevo test para los favoritos.

