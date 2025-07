Carlos Alcaraz - Andrey Rublev: Horario y dónde ver el partido de octavos de final de Wimbledon

Por calidad y ranking, Andrey Rublev será la prueba más difícil para Carlos Alcaraz en lo que llevamos de Wimbledon 2025. El ruso, 14 del mundo pero muy inconsistente en los últimos meses, desafiará al tenista murciano en la central de Wimbledon por un puesto en los cuartos de final del torneo.

Alcaraz mejoró ante Struff pero volvió a ceder un set (tercero del torneo) en un partido con algún que otro altibajo. No obstante, en partidos a cinco sets sigue teniendo una ventaja que normalmente sabe aprovechar mejor que nadie, el español enlaza 21 victorias consecutivas -15 en hierba contando Wimbledon 2024- y el reto de Rublev no le asusta, pero sí le mantiene alerta: "No me lo va a poner fácil", ha dicho en la previa.

Rublev, Fritz y Khachanov, los rivales de Alcaraz antes de la final

El murciano busca ganar Wimbledon por tercera vez consecutiva, algo que solo han sido capaces de hacer en la Era Open tenistas de la talla mundial de Sampras, Djokovic, Federer y Borg. Tras las eliminaciones de gran parte de los favoritos en la parte de su cuadro, el pupilo de Ferrero -de ganar a Rublev- se enfrentaría a Jarry o Norrie en cuartos y en unas hipotéticas semifinales posiblemente se cruzaría con Fritz o Khachanov. Sinner, Djokovic, De Miñaur o Shelton solo podrían cruzarse a Carlos en una hipotética final.

Nada o nadie parece que puedan parar al español antes de -al menos- llegar a semifinales o final, pero Rublev, de tener un buen día en lo tenístico y sobre todo en lo mental podría ponerle las cosas muy complicadas a Carlos, que respecto a Queen's parece que ha perdido un poco de magia.

Wimbledon, el 'peor' Grand Slam para Rublev

Andrey, por su parte, ha ganado a tres jugadores con un ranking muy inferior al suyo: Djere (60º), Harris (320º) y Mannarino (123º). El ruso ha subido un poco su nivel en los últimos meses (final en Hamburgo y octavos en Roland Garros) tras una mala racha en la que apenas ganó tres partidos de diez entre febrero y mayo.

De los tres partidos oficiales en los que se ha enfrentado al de El Palmar ha perdido dos (ATP Finals 2023 y 2024) y y ha ganado uno (cuartos de Madrid 2024).

Horario y dónde ver el Alcaraz-Rublev

El partido de octavos de final de Wimbledon 2025 entre Carlos Alcaraz y Andrey Rublev se disputará este domingo 6 de julio no antes de las 17:30 (horario peninsular) y podrás leer la crónica y la última hora en la web de Antena 3 Deportes.

