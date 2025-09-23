Levante - Real Madrid: Horario, posibles alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

El Real Madrid vista este martes al Levante en la sexta jornada de LaLiga EA Sports, un partido clave para los de Xabi Alonso antes del derbi del próximo sábado en el Metropolitano. Los blancos han sumado los quince puntos que se han jugado desde el comienzo del campeonato liguero y son líderes, con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona. Osasuna (1-0), Oviedo (0-3), Mallorca (2-1), Real Sociedad (1-2) y Espanyol (2-0) han caído ante el equipo madridista en las cinco primeras jornadas de LaLiga EA Sports, una racha que el equipo madrileño quiere prolongar con una victoria en el Ciutat de Valencia.

El Levante recibe al Real Madrid habiendo sumado cuatro puntos de quince, en la posición 16ª y a dos puntos del descenso. El cuadro valenciano ha ganado un partido (Girona), empatado otro (Betis) y perdido tres (Alavés, Barcelona y Elche). Los de Juliçan Calero llegan al choque tras golear a domicilio (0-4) al Girona de Míchel en Montilivi.

Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy siguen siendo baja en el Real Madrid, pero la buena noticia para Xabi Alonso es que recupera a Dean Huijsen tras el partido de sanción que cumplió ante el Espanyol. Endrick, Eduardo Camavinga y Jude Bellingham siguen poniéndose a punto y apuntan a suplentes este martes en el Ciutat de Valencia.

De esta forma, la defensa del Real Madrid será la formada por Carvajal, Militao, Huijsen, Álvaro Carreras. Fede Valverde, Tchouameni, Güler dirigrián la sala de máquinas; con Kylian Mpabbé, Brahim y Vinícius.

Por su parte, el once del Levante pueder ser el siguiente: Ryan; Toljan, Elgezabal, Matias Moreno, De la Fuente, Manu Sánchez; Oriol Rey, Pablo Martínez, Carlos Álvarez; Iván Romero y Etta.

Posibles onces del Levante - Real Madrid

Levante: Ryan; Toljan, Elgezabal, Matias Moreno, De la Fuente, Manu Sánchez; Oriol Rey, Pablo Martínez, Carlos Álvarez; Iván Romero y Etta.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Álvaro Carreras; Valverde, Tchouameni, Güler; Brahim, Vinicius y Mbappé.

Horario y dónde ver el Levante - Real Madrid

El Levante - Real Madrid, partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports, se jugará el martes 23 de septiembre a las 21:30 horas (horario peninsular) en el Ciutat de Valencia.

El Levante - Real Madrid de LaLiga EA Sports se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora del partido, el resultado en vivo y todos los goles.

