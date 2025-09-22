Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere a los 42 años el culturista Jorge Fernández a causa de un infarto

Desde 2019, el deportista estuvo compitiendo en modalidad profesional, siendo su año más exitoso el 2023.

Elena Basanta
Publicado:

La comunidad deportiva española se encuentra de luto este lunes tras la muerte de Jorge Fernández, culturista nacido en Ubrique (Cádiz), a los 42 años a causa de un infarto. La noticia ha conmocionado a Ubrique y a toda la Sierra de Cádiz, donde Fernández era un vecino muy querido. Desde que se ha hecho pública su muerte, han sido numerosas las muestras de cariño y mensajes de condolencia hacia la familia del deportista.

Jorge desempeñó un gran papel en el mundo del culturismo profesional. Desde 2019 compitió en la modalidad profesional, una categoría muy exigente y con pocas competiciones al año. A pesar de ello, mantuvo el ritmo de preparación riguroso y constante.

Su año más exitoso fue 2023, cuando logró dos medallas de oro en el Campeonato de Liechtenstein, además de proclamarse campeón en la categoría del Campeonato de España de Culturismo y conseguir la medalla de bronce en la categoría senior, así lo han relatado desde el medio 'La voz del sur'. Igualmente, Jorge Fernández protagonizó momentos muy emotivos, como cuando después de ganar un campeonato en Jerez pidió matrimonio a su novia en el escenario.

Muere la culturista gallega Carolina Fernández

El mundo del culturismo tuvo que lamentar otra muerte el pasado mes de junio, cuando Rita Carolina Fernández fue encontrada sin vida en su domicilio de Ribeira. Fue su hija quien dio con ella y alertó inmediatamente al 112. La Policía Nacional descartó que se tratarse de una muerte violenta, ya que no se encontraron indicios de agresión en el cuerpo ni en el lugar de los hechos, por lo que todo apuntaba a causas naturales.

Carolina Fernández llevaba varios meses sin competir debido a lesiones recientes, aunque tenía previsto participar este septiembre en el Campeonato de Europa Pro 2025. En su última publicación de Instagram reflejó su ilusión por competir su primera competición del 2025, "tras un año complicado con varias lesiones", pero siempre con el propósito de "dar lo mejor de mí en el escenario y demostrar que el trabajo constante lo cambia todo", añadió.

Carolina Fernández comenzó a interesarse por el culturismo a los 21 años, pero no fue hasta los 30 que inició su trayectoria competitiva, entrando al circuito profesional hace seis años. Además de su faceta deportiva, trabajaba con el equipo sanitario del Hospital Comarcal de Barbanza y estaba comprometida con su comunidad.

Rosa García Pose, amiga y portavoz de IPR, recordó su implicación en proyectos locales: "Era una bellísima persona, y muy comprometida con sus vecinos. Fue ella quien lideró la lucha para conseguir el transporte escolar desde Deán al colegio de Palmeira".

