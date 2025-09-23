Laporta y su dardo al Real Madrid: "Estar aquí es una cuestión de respeto por el fútbol"

Joan Laporta se mostró exultante tras la gala del Balón de Oro en París, pese a que Lamine Yamal se quedó con la miel en los labios y fue segundo por detrás de Ousmane Dembélé, quien se coronó en la capital francesa con el prestigioso galardón que otorga anualmente France Football. Y es que el Barcelona se llevó tres premios: Balón de Oro femenino (Aitana Bonmatí) y trofeos Kopa (Lamine Yamal y Vicky López).

"Creaba cierta expectación y estoy muy feliz de haber venido. Como siempre, cuando sales y recibes estos reconocimientos, te emocionan. Lamine ya tiene dos trofeos Kopa, algo que no tiene nadie, y estoy convencido de que le motivarán para conseguir su gran objetivo, que es el Balón de Oro", señalaba Laporta ante los medios congregados en París.

El presidente del Barça reconoció que hubo "muchos nervios" en el auditorio durante la pugna por el galardón entre Lamine Yamal y el finalmente ganador Ousmane Dembélé, con gran presencia de aficionados del Paris Saint-Germain. "Forma parte de la pasión que arrastra el fútbol. Nosotros venimos aquí a ganar, pero si no se logra, también es un orgullo estar nominados y competir con los mejores", afirmó Laporta.

"Estoy muy contento en general, muy orgulloso de los jugadores y del Barça, porque tenemos este reconocimiento internacional. Hemos venido con una delegación representativa del club y ahora volveremos a casa más motivados que nunca para regresar y ganar más premios", subrayó Laporta.

¿El recado de Laporta al Real Madrid?

El máximo dirigente azulgrana también habló antes de la gala celebrada en el teatro Châtelet de la capital francesa y dejó unas palabras que sonaron a recado al Real Madrid, quien volvió a dar plantón a France Football y el Balón de Oro tras lo ocurrido el año pasado con Vinícius.

"Es un gran orgullo estar hoy aquí, es también una cuestión de respeto por el fútbol y por el Balón de Oro y también por los nominados. Estamos contentos porque creo que el Barça es el club que más nominados tiene", dijo en unas declaraciones horas antes del arranque de la fiesta.

