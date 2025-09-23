Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Balón Oro 2025

Laporta y su dardo al Real Madrid: "Estar aquí es una cuestión de respeto por el fútbol"

El presidente del Barcelona dejó una frase que sonó a recado al Real Madrid antes de la gala del Balón de Oro.

Joan Laporta, en la gala del Bal&oacute;n de Oro, junto a los representantes del Barcelona

Joan Laporta, en la gala del Balón de Oro, junto a los representantes del BarcelonaReuters

Publicidad

Joan Laporta se mostró exultante tras la gala del Balón de Oro en París, pese a que Lamine Yamal se quedó con la miel en los labios y fue segundo por detrás de Ousmane Dembélé, quien se coronó en la capital francesa con el prestigioso galardón que otorga anualmente France Football. Y es que el Barcelona se llevó tres premios: Balón de Oro femenino (Aitana Bonmatí) y trofeos Kopa (Lamine Yamal y Vicky López).

"Creaba cierta expectación y estoy muy feliz de haber venido. Como siempre, cuando sales y recibes estos reconocimientos, te emocionan. Lamine ya tiene dos trofeos Kopa, algo que no tiene nadie, y estoy convencido de que le motivarán para conseguir su gran objetivo, que es el Balón de Oro", señalaba Laporta ante los medios congregados en París.

El presidente del Barça reconoció que hubo "muchos nervios" en el auditorio durante la pugna por el galardón entre Lamine Yamal y el finalmente ganador Ousmane Dembélé, con gran presencia de aficionados del Paris Saint-Germain. "Forma parte de la pasión que arrastra el fútbol. Nosotros venimos aquí a ganar, pero si no se logra, también es un orgullo estar nominados y competir con los mejores", afirmó Laporta.

"Estoy muy contento en general, muy orgulloso de los jugadores y del Barça, porque tenemos este reconocimiento internacional. Hemos venido con una delegación representativa del club y ahora volveremos a casa más motivados que nunca para regresar y ganar más premios", subrayó Laporta.

¿El recado de Laporta al Real Madrid?

El máximo dirigente azulgrana también habló antes de la gala celebrada en el teatro Châtelet de la capital francesa y dejó unas palabras que sonaron a recado al Real Madrid, quien volvió a dar plantón a France Football y el Balón de Oro tras lo ocurrido el año pasado con Vinícius.

"Es un gran orgullo estar hoy aquí, es también una cuestión de respeto por el fútbol y por el Balón de Oro y también por los nominados. Estamos contentos porque creo que el Barça es el club que más nominados tiene", dijo en unas declaraciones horas antes del arranque de la fiesta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Kinoshita Group Japan Open 2025: Rivales de Alcaraz, fechas y cuadro principal del ATP500 de Tokio

Taylor Fritz celebra la victoria definitiva ante Zverev en la Laver Cup

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se estrechan la mano tras la final del US Open

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: así están las cuentas para terminar el año en el número 1

Maribel Nadal, junto a Xisca Perello, en el Conde de Godó 2014

Condenan a un hombre por acosar telefónicamente a la hermana de Rafa Nadal

Joan Laporta, en la gala del Balón de Oro, junto a los representantes del Barcelona

Laporta y su dardo al Real Madrid: "Estar aquí es una cuestión de respeto por el fútbol"

Ronaldinho, junto a Dembélé y Lamine Yamal
Balón Oro 2025

El padre de Lamine Yamal, sobre el Balón de Oro: "Aquí ha pasado algo muy raro"

Jannik Sinner felicita a Carlos Alcaraz tras la final del US Open
Tenis

Billie Jean King, sobre Alcaraz y Sinner: "El circuito masculino ha tenido suerte, haría falta una rivalidad así en el femenino"

Roger Federer conversa con Rod Laver en la Laver Cup
Tenis

Roger Federer apunta a un trato de favor a Alcaraz y Sinner: "Intentan hacer las superficies más lentas, esto da ventaja..."

El extenista suizo cree que los directores de los torneos ATP apuestan por superficies lentas para garantizar una final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Kylian Mbappé celebra un gol con el Real Madrid
LaLiga EA Sports

Levante - Real Madrid: Horario, posibles alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

Día, hora, posibles onces y dónde ver el Levante - Real Madrid de la jornada 6 de LaLiga EA Sports.

Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro 2025

Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro 2025: "Increíble lo que acaba de pasarme, gracias a Luis Enrique, es como mi padre"

Aitana Bonmatí recibe su tercer Balón de Oro de mano de Andrés Iniesta

Aitana Bonmatí alarga la hegemonía española y gana su tercer Balón de Oro consecutivo

Luis Enrique, mejor entrenador del año

Luis Enrique, mejor entrenador del año tras hacer campeón de Champions al PSG

Publicidad