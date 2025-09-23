Balón Oro 2025
El padre de Lamine Yamal, sobre el Balón de Oro: "Aquí ha pasado algo muy raro"
Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, realiza una polémicas declaraciones tras la gala del Balón de Oro, donde Ousmane Dembélé se alzó con el premio por delante de su hijo.
Ousmane Dembélé, delantero del PSG, se coronó anoche en París con el Balón de Oro 2025, el broche perfecto a una temporada en la que ha conquistado todos los títulos: Champions League, Ligue 1, Copa Francia, Supercopa fancesa y Supercopa de Europa. El jugador francés ha jugado 53 partidos en la mejor temporada de su carrera, marcando 35 goles y dando 16 asistencias. El segundo en la votación fue Lamine Yamnal, delantero del Barcelona, y el tercero fue Vitinha (PSG).
Para la mayoría es justo que 'El Mosquito' se alzar con el premio que otorga anualmente France Football, pero el padre de Lamine Yamal dejó una reflexión algo polémica tras la gala en París.
"Creo que es el mayor... no voy a decir robo sino daño moral a un ser humano porque yo creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia, con muchísima diferencia. No porque sea mi hijo sino porque es el mejor jugador del mundo, yo creo que no hay rivales", sostuvo Mounir Nasraoui en una conversación en exclusiva con El Chiringuito.
"Lamine es Lamine Yamal, tenemos que decir que aquí ha pasado algo muy raro... El año que viene el Balón de Oro será español", apuntó el padre de Lamine Yamal
Unas palabras que han generado un buen revuelo tras la gala del Balón de Oro, una gala en la que Aitana Bonmatíse alzó con su tercer Balón de Oro.
Ranking Balón de Oro 2025 (masculino)
1. Ousmane Dembele (PSG)
2. Lamine Yamal (Barcelona)
3. Vitinha (PSG)
4. Mohamed Salah (Liverpool)
5. Raphinha (Barcelona)
6. Hakimi Achraf (PSG)
7. Kylian Mbappé (Real Madrid)
8. Cole Palmer (Chelsea)
9. Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City)
10. Nuno Mendes (PSG)
11. Pedri González (Barcelona)
12. Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
13. Harry Kane (Bayern Múnich)
14. Desire Doué (PSG)
15. Viktor Gyokeres (Sporting Lisboa/Arsenal)
16. Vinicius Junior (Real Madrid)
17. Robert Lewandowski (Barcelona)
18. Scott McTominay (Nápoles)
19. Joao Neves (PSG)
20. Lautaro Martínez (Inter Milán)
21. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
22. Alexis Mac Allister (Liverpool)
23. Jude Bellingham (Real Madrid)
24. Fabián Ruiz (PSG)
25. Denzel Dumfries (Inter Milán)
26. Erling Haaland (Manchester City)
27. Declan Rice (Arsenal)
28. Virgil van Dijk (Liverpool)
29. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
30. Michael Olise (Bayern Múnich)
Ranking Balón de Oro 2025 (femenino)
1. Aitana Bonmatí (Barcelona)
2. Mariona Caldentey (Arsenal)
3. Alessia Russo (Arsenal)
4. Alexia Putellas (Barcelona)
5. Chloe Kelly (Arsenal)
6. Patri Guijarro (Barcelona)
7. Leah Williamson (Arsenal)
8. Ewa Pajor (Barcelona)
9. Lucy Bronze (Chelsea)
10. Hannah Hampton (Chelsea)
11. Claudia Pina (Barcelona)
12. Marta (Orlando Pride)
13. Caroline Graham Hansen (Barcelona)
14. Barbra Banda (Pride Orlando)
15. Sandy Baltimore (Chelsea)
16. Cristiana Girelli (Juventus)
17. Temwa Chawinga (Kansas City)
18. Melchie Dumornay (Lyon)
19. Klara Buhl (Bayern Múnich)
20. Pernille Harder (Bayern Múnich)
21. Amanda Gutierres (Palmeiras)
22. Esther González (Gotham)
23. Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
24. Sofia Cantore (Juventus)
25. Emily Fox (Arsenal)
26. Lindsey Heaps (Lyon)
27. Clara Mateo (París FC)
27. Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
28. Mateo (PSG)
29. Steph Catley (Arsenal)
30. Caroline Weir (Real Madrid)
