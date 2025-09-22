Con 18 años, el piloto británico Will Macintyre anuncia que padece cáncer de cerebro y de pulmón

El paddock británico encaja un golpe inesperado. Will Macintyre, 18 años, una de las perlas de las categorías de base, ha comunicado que le han diagnosticado cáncer de cerebro y de pulmón.

El anuncio llegó a través de una publicación en Instagram en la que el piloto explica su situación, confirma que está siendo atendido en el Hospital Milton Keynes y agradece el apoyo de su entorno mientras se aparta de los circuitos.

Macintyre eligió hablar claro. "Esta es una publicación muy diferente a las habituales, pero voy a decirlo sin rodeos. Durante los últimos meses, no me he sentido muy bien y ahora empiezo a entender un poco mejor por qué", escribió.

A renglón seguido, detalló el diagnóstico y la dureza del reto: "Me han diagnosticado cáncer de cerebro y de pulmón. Por desgracia, ¡es tan grave como parece! El increíble equipo del Hospital Milton Keynes ya me ha ayudado muchísimo a elaborar un plan para luchar contra esta enfermedad".

El mensaje llegó acompañado de imágenes desde la clínica, una forma de poner rostro a un proceso que, por ahora, le obliga a frenar.

Una carrera ascendente, que ahora está en pausa

El británico ha firmado un ascenso meteórico en el automovilismo de formación: subcampeón de la Fórmula 4 británica en 2023 y subcampeón de Ginetta Junior en 2022. Estaba en la rampa de lanzamiento para dar el siguiente salto, pero el calendario competitivo queda en suspenso.

En sus propias palabras: "Desgraciadamente, no podré competir en un futuro próximo. Pero dad por seguro que, en cuanto pueda, volveré al volante, que es donde debo estar". La frase resume su determinación y el anclaje que sigue teniendo con la pista.

El piloto indica que ya cuenta con un plan terapéutico del equipo de Milton Keynes, centro donde recibe atención oncológica.

En su nota, Macintyre aprovecha para agradecer el empuje de los amigos y la familia, pilares que, junto al cuerpo médico, sostienen esta primera etapa de la lucha. En un deporte acostumbrado a gestionar el riesgo en milésimas, la noticia ha provocado una ola de apoyo en redes de aficionados, compañeros y equipos de base.

