Natalie Grabow, de 80 años, hace historia como la mujer más mayor en terminar el Mundial Ironman en Kona

El calor abrasador, los vientos laterales del Queen K Highway y la humedad sofocante del Pacífico no fueron obstáculo para Natalie Grabow, quien el pasado fin de semana escribió una de las páginas más emocionantes de la historia del Ironman.

La triatleta estadounidense, que compitió en la nueva categoría femenina de 80-84 años, completó los 3,8 kilómetros de natación, los 180 de ciclismo y el maratón final con una serenidad que solo dan las décadas de experiencia.

"No compito contra nadie más que contra el tiempo"

"No compito contra nadie más que contra el tiempo", comentó después de cruzar la línea de meta, todavía con el dorsal empapado y una sonrisa difícil de contener. "En este deporte todos queremos hacerlo bien, pero lo importante es el viaje, no el resultado".

Su llegada fue tan heroica como simbólica: tropezó a pocos metros de la línea de meta, cayó al suelo, y se levantó para recorrer los últimos metros corriendo. Un gesto de pura voluntad que desató la ovación del público congregado en Ali'i Drive.

De las zapatillas al neopreno: una triatleta tardía

Grabow no descubrió el triatlón hasta una edad en la que la mayoría de deportistas cuelgan las zapatillas. "Llevo años corriendo; siempre me gustó probarme a mí misma", recordaba en una entrevista reciente. Pero a los sesenta decidió buscar un nuevo desafío y el triatlón le ofrecía exactamente eso: variedad, reto y una segunda juventud.

Empezó con pruebas locales en California, poco a poco incorporando la natación y el ciclismo a su rutina. En 2006 debutó en Kona, cumpliendo el sueño de todo triatleta. Desde entonces ha regresado en varias ocasiones, combinando entrenamientos meticulosos con una vida profesional y familiar activa.

"El triatlón me enseñó a escuchar mi cuerpo y a respetar el proceso. La edad no es una excusa, es una oportunidad de hacerlo mejor"

En 2024, completó el Ironman de Maryland -en la categoría 75-79- con un tiempo de 15h 53 min. Ese resultado le valió la clasificación directa para Kona y la posibilidad de inaugurar la categoría 80-84. Nadie antes había logrado tal hazaña.

El espíritu de Kona

El Mundial Ironman de Kona es, para muchos, la Meca del triatlón. Allí se prueban no solo los límites físicos, sino también los mentales. "Hay momentos en que el cuerpo dice basta, pero la mente tiene que seguir adelante", confesó Grabow tras la carrera.

Durante la prueba, soportó ráfagas de viento de más de 30 km/h y temperaturas cercanas a los 32 °C. Pese a ello, su ritmo fue constante y su actitud inquebrantable. "Cada kilómetro era un regalo. Pensaba en todos los que creen que ya es tarde para intentarlo".

Su actuación también rompe el récord que hasta ahora ostentaba Cherie Gruenfeld, quien en 2022 había completado la prueba a los 78 años. Grabow, con dos más, abre un nuevo capítulo en la historia de Kona y se erige como referente para una generación de deportistas mayores que se niegan a renunciar a la competición. Para los organizadores y para miles de seguidores, la historia de Natalie Grabow va más allá de los números. Representa la esencia misma del Ironman: esfuerzo, resiliencia y pasión.

"No se trata de cuántos años tienes, sino de lo que haces con ellos"

Su gesta inspira tanto a atletas noveles como a veteranos, y su ejemplo recuerda que el cuerpo humano -bien cuidado y motivado- no entiende de límites cronológicos. En las carreteras volcánicas de Kona, entre sudor y lágrimas, Natalie Grabow demostró que la edad no detiene el espíritu de hierro.

