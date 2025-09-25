Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Carlos Alcaraz supera a Sebastián Báez y una torcedura de tobillo en su estreno en Tokio

El murciano solventa ante Sebastián Báez (6-4 y 6-2) un accidentado estreno en el ATP500 de Tokio, con torcedura de tobillo en el primer set. Alcaraz se medirá en octavos de final al belga Zizou Bergs.

Carlos Alcaraz, en acción ante Sebastián Báez en Tokio

Carlos Alcaraz, en acción ante Sebastián Báez en TokioReuters

Guillermo F. Lascoiti
Nada parece frenar a Carlos Alcaraz sobre una pista de tenis. El murciano sobrevivió a un accidentado debut ante el argentino Sebastián Báez y selló el triunfo en dos sets (6-4 y 6-2) tras torcerse su tobillo izquierdo en el quinto juego de la primera manga. Las alarmas saltaron en el inicio del coche, cuando un mal apoyo hizo que el tobillo del ganador del US Open se doblara de forma aparatosa. El fisio saltó a la pista y el murciano pudo seguir tras ser vendado.

El público japonés contuvo la respiración durante unos minutos al ver al número 1 del mundo sentado sobre la pista central del Ariake Coliseum, se temió lo peor esos momentos. Pero el ganador de seis grand slam se sobrepuso al tremendo susto y logró volver al partido para sumar una nueva victoria, la 62º en 68 partidos en 2025.

Sebastián Báez, que había recuperado el break inicial con el que abrió el pleito, sufrió un nuevo break en el noveno juego del primer set que decantó la primera manga para Carlos Alcaraz.

Con la pista techada por la lluvia, Alcaraz aceleró en el segundo set para sellar la victoria en una hora y media de partido (6-4 y 6-2). El murciano descansará este viernes y volverá a saltar a la pista este sábado para enfrentarse al belga Zizou Bergs.

Carlos Alcaraz: "Estaba asustado, no voy a mentir"

"Estaba asustado, no voy a mentir. Estaba preocupado para ser honesto. Me toqué el tobillo y no me sentía bien al comienzo, estoy feliz de haber sido capaz de jugar después de eso", explicó Alcaraz sobre su incidente con el tobillo izquierdo.

"Vamos a ver, voy a tratar de recuperarme y estar listo para jugar el próximo partido y tener un nivel lo suficientemente bueno para competir. Fue desafortunado", admitió Alcaraz.

