Carlos Alcaraz: "Estaba asustado y preocupado, no voy a mentir"
El murciano reconoce el susto que se llevó al torcerse el tobillo en el primer set ante Sebastián Báez en el ATP500 de Tokio.
Carlos Alcaraz solventó un complicado debut en el ATP500 de Tokio, donde tuvo que ser atendido por el fisio tras doblarse el tobillo izquierdo en el quinto juego del primer set. El murciano pudo seguir después de varios minutos de incertidumbre y con un vendaje en su tobillo para cerra el duelo ante Sebastián Báez en dos sets.
"Estaba asustado también, no voy a mentir. Cunado me torcí el tobillo estaba preocupado, para ser honesto. No me sentía bien al comienzo, estoy feliz de haber sido capaz de jugar después de eso y hacer un buen tenis para acabar así de bien", reconoció el campeón del US Open y Roland Garros tras ganar a Báez.
El ganador de seis grand slam y número 1 del mundo podrá descansar ese viernes antes de medirse este sábado al belga Zizou Bergs, 45 del mundo, en los octavos de final del torneo de Tokio.
"Vamos a ver, No será fácil el próximo día y medio para mí. Voy a tratar de recuperarme y estar listo para jugar el próximo partido y tener un nivel lo suficientemente bueno para competir. Fue desafortunado", explicó el jugador de El Palmar.
Carlos Alcaraz se sincero sobre el momento en el que se dobló el tobillo y agradeció la labor del fisio del torneo a la hora de realizar "unos vendajes que fueron muy buenos y me hicieron no sentir nada".
"Cuando pasó, no me encontré bien en absoluto. No podía hacer nada en los primeros cinco minutos. Así que estaba preocupado, porque no tenía confianza para continuar. Pero el fisio vino y me puso unos vendajes que fueron muy buenos y me hicieron no sentir nada, lo que para mí fue muy bueno. Podía andar y cogí mucha confianza en poder seguir, después de haber pensado que no podría hacerlo", admitió Alcaraz.
Por último, el tenista murciano apuntó que se mentalizó para seguir y no defraudar al público japonés.
"Trato de tener una mentalidad de guerrero siempre, en cada partido y cada aspecto. Es lo que pensé: 'Trata de hacer lo mejor, todo lo que puedas para hacer un buen tenis para la gente'. No les podía fallar, porque me sentiría un poco culpable. Así que seguí también por ellos, con una buena mentalidad y dar todo lo que tenía", concluyó Alcaraz.
