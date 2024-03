Así fue el bonito abrazo entre Badosa y Sabalenka en Miami tras la muerte de Koltsov

Es una de las imágenes de Miami y del año en el mundo del tenis, el emotivo abrazo entre Paula Badosa y Aryna Sabalenka tras la victoria de la bielorrusa solo unos días después de sufrir la dolorosa pérdida de su exnovio Konstantin Koltsov.

La tenista número 2 del ranking WTA se deshizo de Badosa, su mejor amiga en el circuito, por un claro 6-4 y 6-3 en los 1/32 del torneo estadounidense. Un encuentro que se retrasó un día porque la organización decidió darle un día más a la bielorrusa, que acababa de perder al que fuese su pareja horas antes.

Un emotivo y entrañable abrazo entre dos mejores amigas

Pese a la trágica noticia, Aryna decidió jugar el torneo y su primera rival iba a ser Paula Badosa, que ganó a Simona Halep en 1/64. La campeona del Open de Australia 2023 y 2024 se llevó claramente el encuentro y ya en la red se fundió en un emotivo y entrañable con su amiga. Además, ambas vistieron de negro durante el partido por respeto y luto hacia el exjugador de la NHL.

Tras el abrazo ambas comentaron algo y se rieron para quitarle hierro al asunto. Una muestra de la fuerza inquebrantable de la bielorrusa y del detallazo de Paula Badosa, que por encima de la competición demostró ser un gran apoyo antes y después de un partido que, eso sí, era importante para la tenista española, que apenas ha tenido rodaje en los últimos meses por unos problemas de espalda que arrastra desde la pasada edición de Wimbledon.

Badosa: "¿Sabalenka? Es una mujer muy muy fuerte"

La española nacida en Nueva York no dudó en rendirse hacia Sabalenka en rueda de prensa: "No, no me sorprendió en absoluto. Como dije, es una mujer muy, muy fuerte, con una personalidad fuerte. Se puede ver en la pista. Especialmente, la conozco fuera de la pista... Sabía que iba a jugar muy bien o normal. Le dije que le deseaba lo mejor. A ver si puede llegar muy lejos en este torneo", explicó la ganadora de Indian Wells 2021. Sabalenka, por su parte, se enfrentará a la ucraniana Anhelina Kalinina en 1/16 de final.

¿Cómo murió Konstantin Koltsov?

En cuanto al fallecimiento de Konstantin Koltsov, exjugador de la NHL de 42 años y exnovio de Sabalenka, murió en la madrugada del lunes al martes tras precipitarse por el balcón de su hotel, el St. Regis Bal Harbour Resort, en Miami, donde se encontraba acompañando a la tenista.

"Aparente suicidio"

"La policía y los bomberos fueron enviados al St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Ave, en referencia a un hombre que saltó desde un balcón. La Oficina de Homicidios del Departamento de Policía de Miami-Dade respondió y se ha hecho cargo de la investigación del aparente suicidio del Sr. Konstantin Koltsov (17/04/1981). No se sospecha ningún crimen", detalló horas después el detective de la policía local, llamado Argemis 'AC' Colomé.

"Es una tragedia impensable, tengo el corazón roto"

Sabalenka se pronunció en sus redes sociales un día después de que ocurriera la tragedia: "La muerte de Konstantin es una tragedia impensable y tengo mi corazón roto aunque ya no estábamos juntos como pareja. Pido que se respete mi privacidad y la de su familia durante estos tiempos tan difíciles", dijo la bielorrusa, que no ha vuelto a subir nada a sus perfiles de Instagram u otras redes y que tampoco hablará con la prensa ni dará entrevistas durante el torneo.

