Muere Konstantin Koltsov, exjugador de la NFL y novio de Aryna Sabalenka, a los 42 años

Konstantin Koltsov, exjugador de la NHL y actual novio de la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, ha fallecido a los 42 años en circunstancias que todavía se desconocen. La fatídica e inesperada noticia ha sacudido fuertemente al mundo del hockey estadounidense y en parte al tenis, concretamente a Sabalenka, su pareja y número 2 del mundo.

No se dan detalles sobre la causa de la muerte

En la actualidad Koltsov actuaba como entrenador de un club de hockey hielo en Rusia, el Salavat Yulaev, que ha anunciado así el fallecimiento del exjugador de 42 años: "Con profunda tristeza os informamos que nuestro entrenador del Salavat Yulaev, Konstantin Koltsov ha fallecido. Era una persona fuerte y alegre, querida y respetada por los jugadores y aficionados. Konstantin Evgenievich escribió para siempre su historia en este club. Koltsov ganó el campeonato de Rusia y la Copa Gagarin como parte del Salavat Yulaev, e hizo un gran trabajo como parte del cuerpo técnico del equipo. El club de hockey Salavat Yulaev expresa su más sentido pésame a la familia de Konstantin Evgenievich Koltsov", dice el comunicado.

Sobre el fallecimiento también se ha pronunciado la Federación Bielorrusa de hockey: "Estamos de luto. La Federación Bielorrusa de Hockey expresa sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y a todos aquellos que conocieron y trabajaron con Konstantin".

Exjugador de la NHL

El exjugador tuvo un papel importante en los Pittsburgh Penguins de la NHL durante las temporadas 2002 y 2006, siendo la de 2003-2004 la más prolífera a nivel individual. También participó a nivel nacional en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002 y de Vancouver 2010 representando a su país, Bielorrusia.

Salía con Sabalenka desde 2021

No obstante, una de las personas más afectadas por esta muerte es su novia Aryna Sabalenka, la actual número 2 del ranking WTA y una de las mejores tenistas de los últimos años, reciente campeona de las dos últimas ediciones del Open de Australia.

Ambos habrían comenzado su relación sentimental en julio de 2021 y hacían gala de su amor continuamente en sus redes sociales, especialmente en las de la deportista. Es más, Koltsov solía acompañar a Sabalenka a los torneos cuando su trabajo se lo permitía, era bastante habitual verle ayudando a Aryna en diferentes ejercicios o simplemente formando parte de su equipo.

Esto supone un duro revés, otro más, en la vida de la bielorrusa, que precisamente en 2019 perdió a su padre Sergey, también exjugador de hockey hielo, con apenas 43 años.

Hasta el momento la tenista de Minsk no se ha pronunciado sobre lo sucedido en ninguna de sus redes sociales y no extrañaría en absoluto no verla compitiendo durante un tiempo en el circuito WTA. Precisamente ahora se encuentra en Miami para disputar el segundo Másters 1.000 de la temporada. En principio tendría que debutar en 1/32 de final ante la ganadora del partido entre Simona Halep y Paula Badosa, con la que mantiene una gran relación de amistad.

En cambio, será en las próximas horas cuando conoceremos si jugará el torneo o se dará de baja, algo que sería completamente lógico.

