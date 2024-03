Paula Badosa, la mejor amiga de Sabalenka, jugará ante la bielorrusa en Miami tras el suicidio de su novio

La vida y el caprichoso destino han deparado un cruce de segunda ronda en el Masters de Miami entre dos grandes amigas, Paula Badosa y Aryna Sabalenka, que sufrió hace unas horas la pérdida de su novio Konstantin Koltsov a los 42 años.

Badosa vuelve con victoria ante la renacida Simona Halep

La tenista española, por su parte, parece haber dicho adiós a sus molestias de espalda y regresó al circuito un mes después de su último partido en Dubái (derrota ante Sun) para conseguir imponerse en tres sets (1-6, 6-4 y 6-3) a la rumana Simona Halep, que precisamente también volvió a competir un año y medio después (agosto de 2022) tras una sanción por dopaje que fue reducida hace semanas por el TAS y que le ha posibilitado presentarse al segundo Masters de la temporada.

Se enfrentará a su gran amiga Sabalenka en 2º ronda

De esta manera, Badosa avanzó a segunda ronda de Miami y ahí se encontrará, cosas del destino, a su mejor amiga dentro del circuito, la bielorrusa y número 2 del mundo Aryna Sabalenka, que perdió este pasado martes a su novio Konstantin Koltsov.

Koltsov se habría suicidado

Tal y como informó el departamento de policía del condado de Miami-Dade, Koltsov, exjugador de la NHL y actual pareja de Sabalenka desde 2021, se habría suicidado: "saltó desde un balcón... La Oficina de Homicidios del Departamento de Policía de Miami-Dade respondió y se ha hecho cargo de la investigación del aparente suicidio del Sr. Konstantin Koltsov (17/04/1981). No se sospecha ningún crimen", aseguró el policía Argemis 'AC' Colomé.

Esta tragedia golpeó fuertemente a una de las personas más importantes en la vida de la reciente campeona del Open de Australia, que además también sufrió en 2019 la muerte de su padre con tan solo 43 años. No obstante, Sabalenka ha decidido jugar el Masters de Miami pero no ofrecerá rueda de prensas, entrevistas ni hablará con periodistas antes ni después de sus partidos.

Su primera rival será la mencionada Paula Badosa, con la que mantiene una estrecha y bonita relación de amistad desde hace tiempo, no hay más que ver el perfil de ambas en redes sociales para darse cuenta de el amor que se profesan.

"Es una de mis mejores amigas y he hablado mucho con ella, sé por lo que está pasando, es incómodo y no quiero que sufra"

La nacida en Nueva York quiso ser muy cauta, por respeto a su amiga, a la hora de responder a una pregunta de la prensa sobre el fallecimiento del novio de Sabalenka: "Quiero decir que no quiero hablar de eso. Pero por supuesto. Como dije antes, ella es una de mis mejores amigas. Ayer hablé mucho con ella. Esta mañana lo mismo. Entonces sé por lo que está pasando. Conozco toda la situación, lo que está pasando. Es una situación incómoda jugar con ella. Esto para mí también es un poco impactante porque al final ella es mi mejor amiga y no quiero que sufra. Es una situación muy dura", explicó Paula antes de reincidir en que no volvería a hablar del tema.

