Los médicos convocan huelga indefinida nacional desde el miércoles 28 de octubre

Para el próximo miércoles 28 de octubre los sindicatos médicos y facultativos han anunciado el inicio del paro indefinido estatal de médicos y facultativos. La decisión la han consensuado las organizaciones integrantes del Comité de Huelga que protestarán contra el proyecto de Ley de Estatuto Marco, la norma que regula las relaciones laborales del personal sanitario.

La medida será adoptada tras varios meses donde los sanitarios convocaban una huelga al mes, después de comprobarla falta de de compromiso del Ministerio de Sanidad para negociar soluciones.

La Unión Médica y Facultativa (Umyf) ha explicado en un comunicado que el motivo de la huelga es para protestar contra la reforma del estatuto marco y exigir al Ministerio de Sanidad que abra una "negociación real" que permita avanzar hacia uno propio para la profesión.

En el documento hace un llamamiento a los trabajadores sanitarios "para mantener la unidad de acción y respaldar esta convocatoria" ante un momento que consideran "decisivo para el futuro de la profesión en España".

"No nos negamos"

El paro llega la misma semana en la que la ministra de Sanidad, Mónica García, abriese la puerta a la creación de un estatuto médico, pero "sobre la base común del Estatuto Marco y no sobre sus cenizas". Hasta ahora, las huelgas se habían convocado por separado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y Sindicato Médico Andaluz, por una parte, y ,Unión Médica y Facultativa (Umyf), por otra. Ahora todos ellos han optado por unificar las protestas.

La ministra propuso a los grupos parlamentarios la creación de un intergrupo de trabajo en el Congreso de los Diputados. Además afirmó en rueda de prensa que "si algún colectivo siente la necesidad o cree que ese capítulo propio tiene que ser trasladado a un estatuto propio, nosotros no nos negamos".