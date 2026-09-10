Los Reyes preparan su primer viaje oficial a Ceuta y Melilla: Zarzuela asegura que la visita estaba prevista antes de la crisis migratoria

Felipe VI y la reina Letizia viajarán a Ceuta y Melilla en una visita que marcará su primera presencia oficial como Reyes en las dos ciudades autónomas. La Casa Real y el Gobierno trabajan en los preparativos de un desplazamiento que, según fuentes de Zarzuela, ya estaba previsto antes de la crisis migratoria registrada a finales del pasado mes de julio.

Las mismas fuentes han precisado que el viaje no será únicamente de Felipe VI, sino que estará acompañado por la reina Letizia. Por el momento, sin embargo, no se ha fijado una fecha concreta para la visita.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó la pasada semana en el Congreso de los Diputados que el viaje se produciría en las próximas semanas. Hasta entonces, Moncloa había condicionado la visita a que se diesen las "condiciones" oportunas.

Un viaje previsto antes de la crisis de Ceuta

La visita adquiere especial relevancia después de la crisis migratoria vivida en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Sin embargo, la Casa del Rey sostiene que los preparativos para que los monarcas visitasen Ceuta y Melilla eran anteriores a esos acontecimientos.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ya se refirió al compromiso de la Casa Real con este viaje después de mantener un encuentro con Felipe VI en Palma hace aproximadamente un mes, pocos días después de la entrada masiva de migrantes.

Sánchez también vinculó la futura presencia del Rey con el respaldo institucional a ambas ciudades. Durante su comparecencia en el Congreso aseguró que Felipe VI trasladará con su visita "el compromiso absoluto del Estado" con Ceuta y Melilla.

Primera visita oficial de Felipe VI y Letizia

El desplazamiento tendrá además un componente histórico. Será el primer viaje oficial de Felipe VI y Letizia a Ceuta y Melilla y llegará casi dos décadas después de la visita realizada por Juan Carlos I. Aquel desplazamiento provocó entonces una crisis diplomática con Marruecos.

Los preparativos coinciden con el interés mostrado por Felipe VI por la situación de la defensa en Ceuta. El monarca se reunió el pasado martes con la ministra de Defensa, Margarita Robles; el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), y altos mandos militares.

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Fuentes de la Casa Real han enmarcado ese encuentro en el propósito del Rey de conocer directamente la situación a través de los responsables del Ejército en la zona. Mientras tanto, Zarzuela y Moncloa continúan trabajando en una visita para la que todavía no se ha cerrado el calendario.