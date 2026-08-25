Greg Rusedski y el regreso de Alcaraz en el US Open: "Es un riesgo enorme, me sorprendería mucho si..."

El pasado jueves 20 de agosto Carlos Alcaraz confirma su regreso al circuito, una vuelta que se producirá en el US Open (del 30 de agosto al 13 de septiembre). El murciano volverá en el último grand slam de la temporada y en un escenario donde ha conquistado el título en dos ocasiones (2022 y 2025). El campeón de siete majors ha sorprendido a muchos eligiendo el US Open como el torneo para si regreso, debido a la exigencia de tener que jugar partidos a cinco sets sin haber jugado ningún evento previo y teniendo en cuenta que su último partido fue el pasado 134 de abril en el Conde de Godó.

Greg Rusedski, extenista británico y finalista del US Open de 1997, ya sostuvo hace días que si Alcaraz quería regresar en el US Open debía jugar antes en Cincinnati, algo que sigue sosteniendo después del anuncio del jugador de El Palmar del pasado jueves. El ganador de 15 títulos ATP considera que el pupilo de Samu López se está arriesgando mucho con esta decisión y duda de si finalmente estará en el cuadro individual en Flushing Meadows.

"Tienes que pensar por qué volverías de una lesión de muñeca jugando al mejor de cinco sets. Vi en en las redes sociales que decían que había tenido una sesión de práctica de cuatro horas con Holger Rune, golpeando muchas pelotas y con mucho movimiento. Pero eso es solo una sesión de práctica. Quizás piensa que puede ganar en sets corridos, me voy preparando poco a poco y tengo un día de descanso entre cada partido. Pero creo que es un riesgo enorme. Me sorprendería mucho si juega en individuales, pero él dice: 'Estoy de vuelta'", opina el extenista de 52 años en su canal de YouTube 'Off Court with Greg'.

"Estoy sorprendido. No creo que Juan Carlos Ferrero le hubiera dejado tomar esta decisión si no está al 100%. Esperemos a ver qué pasa, esperemos que esté sano y que pueda jugar el US Open, pero no estoy seguro que sea lo más inteligente, a no ser que sea un truco publicitario y solo vaya a jugar el dobles mixto y no participe en los individuales. No sabremos lo que va a pasar hasta que aparezca en la pista para el partido de primera ronda en Nueva York", sostiene Greg Rusedski.

"Una cosa es entrenar y otra es jugar un evento"

El extenista británico no se baja de su idea inicial y cree que Alcaraz no jugará el cuadro individual del US Open, ciñendo su participación al dobles mixto con Serena Williams.

"No creo que vaya a jugar. Él dice que ha vuelto, pero quizás solo participe en el dobles mixto. Me sorprendería mucho si juega en individuales. Y, si lo hace ya sabes que él ha perdido en rondas tempranas cuando no ha jugado torneos previos. Una cosa es entrenar y otra es jugar un evento. Debes ir ganando experiencia y lograr sensaciones. Hay más tensión y estrés en el cuerpo y hay que manejar esas cosas. No creo que piense en Jannik y su lesión, eso no tendría sentido, ya que la salud es lo primero. Él es muy joven y le queda, al menos, una década si se mantiene sano", argumenta Greg Rusedski.

"Es la mayor estrella del tenis masculino, de eso no hay duda"

El extenista británico pide precaución al murciano y deja claro que el campeón de siete grand slam es la mayor estrella del tenis actual.

"Es la mayor estrella del tenis masculino, de eso no hay duda. Su explosividad, su carácter, su estilo, su imagen... Lo tiene todo. Es el tipo a la que quieres ver porque es una mezcla del Big Three. Son Djokovic, Federer y Nadal combinados en un jugador, lo cual es inaudito. Es la mayor estrella de nuestro deporte y todos queremos verle de vuelta. Así que cruzo los dedos para estar equivocado y que él esté sano y listo para volver", afirma Greg Rusedski.

Rusedski recuerda que una cosa es entrenar y otra jugar un torneo, ahondando en su idea de reaparecer en un evento a tres sets.

"Entrenar es una cosa, un partido es algo totalmente distinto. No puedes comparar la tensión, el estrés y la explosividad. Puedes entrenar tan fuerte como quieras, pero no puedes replicar los partidos. Por eso creo que necesita comenzar con partidos al mejor de tres sets. No estoy siendo negativo con Carlos. Solo pienso que para qué arriesgarte en un partido a cinco sets. No he escuchado a nadie en el circuito masculino: 'primera semana de vuelta, vamos a jugar un major'", apunta Rusedski.

"No queremos que vuelva y se lesione de nuevo en partido a cinco sets"

"Cuando tuve mi lesión de tobillo y me desgarre los ligamentos en Wimbledon jugué en Boston antes de llegar a las finales y perdí en tercera ronda. Aún no estaba al 100%. Pero jugué un partido antes. Él no está jugando ningún torneo antes. El dobles mixto, sin faltar al respeto, no es un evento serio. Es solo media cancha. No es lo mismo que individuales, donde debes cubrir toda la cancha", añade el extenista británico.

"Si jugara en Winston-Salem esta semana, diría: 'Vale, sí. El US Open es posible' Pero no veo que eso pase ahora y por eso creo que quizás esto es más publicidad. Quizás me equivoque. Queremos que vuelva, pero queremos que esté sano durante una década. No queremos que vuelva y se lesione de nuevo en partido a cinco sets en la segunda o tercera ronda. Ese sería el peor escenario posible", concluye Greg Rusedski.