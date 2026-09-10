Las imágenes que un equipo de Antena 3 Noticias grabó del 11S y nunca se emitieron: "Pienso en el ruido y se me ponen los pelos de punta"

El 11 de septiembre de 2001, el mundo asistió a un evento que no se había producido nunca: un ataque terrorista con cuatro aviones. Cuando en España faltaban 12 minutos para las 15:00 horas, un avión impactó contra el piso 80 de la torre norte del World Trade Center. En Nueva York eran las 8:48 horas de la mañana, la 'Gran Manzana' amanecía con un día soleado que en pocos minutos se sumiría en caos y se convertiría en la mañana más negra de su historia reciente. 15 minutos después, un segundo avión chocaba contra la torre sur del WTC. Ni las víctimas, ni quienes informaban de lo que estaba ocurriendo, sabían en esos instantes qué estaba ocurriendo.

Un tercer avión se estrelló contra la fachada oeste del Pentágono y poco después los pasajeros de una cuarta aeronave secuestrada se levantaron contra los terroristas para evitar que el aparato alcanzase su objetivo real. Este avión se estrelló en un campo de Shanksville (Pensilvania).

Ese día, dos compañeras de nuestra redacción estaban allí, en la 'Gran Manzana', cubriendo la Semana de la Moda de Nueva York. Iban en un taxi cuando de repente vieron salir humo de una de las torres. Se dirigieron hasta allí, vivieron escenas de caos y lo grabaron todo, aunque sus imágenes no se han visto hasta ahora. Señalan que vivieron momentos muy complicados y que "aún pienso en el ruido y se me ponen los pelos de punta". Vieron a "gente como loca llorando, sin saber qué hacer ni realmente qué estaba ocurriendo, ni nosotras lo sabíamos". Aunque los nervios protagonizaron aquellas horas ante la magnitud de los hechos, señalan que "también había mucha solidaridad".

Puedes ver las imágenes y el testimonio completo de nuestras compañeras en el vídeo superior.