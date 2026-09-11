Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Cataluña

Cataluña celebra su Diada con un ambiente tenso entre los independentistas por las expectativas que las encuestas dan a Aliança Catalana

Cataluña vive su Diada a la espera de que este otoño el Tribunal Supremo pueda amnistiar a los líderes del 'procés'.

Manifestantes en Barcelona con motivo de la Diada

Cataluña celebra su Diada con un ambiente tenso entre los independentistas por las expectativas que las encuestas dan a Aliança Catalana | Europa Press

Publicidad

Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

El auge de Aliança Catalana en las encuestas empaña, para los independentistas, la celebración de la Diada Nacional. Hay tensión en las filas independentistas, y prueba de ello, se vio en el Fossar de les Moreres, un lugar simbólico de recuerdo a los caídos en la defensa de Barcelona frente a las tropas borbónicas en 1714. Organizaciones del entorno de la CUP intentaron boicotear un acto de Aliança Catalana encabezado por su líder, la alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols.

A partir de las 09:00 horas de esta mañana se inicia una jornada de celebración con ofrendas, homenajes y manifestaciones. El primer acto de la agenda la tradicional ofrenda florar al monumento a Rafael Casanova, en Barcelona, ​​encabezada por el Govern de Salvador Illa y en la que participarán instituciones como el Parlamento de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, ​​partidos como PSC, Junts, ERC y Comuns, además de entidades como la ANC y Òmnium Cultural.

En paralelo, la CUP y sus juventudes organizarán, un año más, el homenaje a Gustau Muñoz, un militante de las juventudes del Partido Comunista de España (internacional) que fue asesinado a los 16 años por los disparos de un agente de paisano durante una carga policial en una manifestación de la Diada del 11 de septiembre de 1978.

A las 12:00 horas en el Arc de Triomf Òmnium celebrará un acto político y ya por la tarde, ERC, con Oriol Junqueras a la cabeza participará en un mitin bajo el lema 'Estoy ahí. Estamos ahí. Independencia'. La ANC se encarga de organizar la manifestación independentista de la Diada con un formato descentralizado. Sobre las 18:00 horas en la plaza Urquinaona, la CUP iniciará su propia manifestación, que terminará en el barrio del Born. A la misma hora, en la plaza Jacint Verdaguer, se ha citado el grupo neonazi Núcleo Nacional, mientras que solo a unas manzanas de distancia, en la plaza Joanic, la Organización Juvenil Socialista ha convocado una contramanifestación.

El broche de la jornada será con un acto institucional que encabezará Salvador Illa en el Teatre Nacional de Cataluña.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

El delegado del gobierno en Ceuta, sobre el WhatsApp del CNI: "Eso no es ninguna alerta, eso es una conversación"

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, en la Delegación del Gobierno de Ceuta

Publicidad

España

Manifestantes en Barcelona con motivo de la Diada

Cataluña celebra su Diada con un ambiente tenso entre los independentistas por las expectativas que las encuestas dan a Aliança Catalana

Margarita Robles niega las "discrepancias" dentro del Ejecutivo

Robles defiende que el Gobierno actuó unido ante la crisis de Ceuta: "No hay que buscar discrepancias donde no las hay"

Felipe VI, rey de España

Los Reyes preparan su primer viaje oficial a Ceuta y Melilla: Zarzuela asegura que la visita estaba prevista antes de la crisis migratoria

Alberto Núñez Feijóo
Crisis Ceuta

El Congreso rechaza el plan del PP para afrontar la crisis de Ceuta, apoyado sólo por Vox y UPN

Leonardo Marcos
Caso Leire

Leonardo Marcos niega ante el juez haber presionado a la UCO para "ponerse de perfil" en investigaciones que afectan al entorno de Pedro Sánchez

Militares patrullan la frontera de Ceuta
Guerra Híbrida

Un campo de batalla sin armas: las nuevas fronteras de la guerra híbrida

La crisis migratoria de Ceuta reabre el debate sobre la instrumentalización de los flujos migratorios como herramienta de presión política.

Fachada del Tribunal Supremo. En imagen de archivo.
Ley nietos

El Supremo ve un "peligro real y serio" para la transparencia electoral en el aumento del censo por la ley de nietos

El tribunal suspende cautelarmente los efectos electorales de determinadas inscripciones en el CERA vinculadas a la Ley de Memoria Democrática hasta que resuelva el fondo del recurso.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite.

Chivite informa de la primera llegada a Navarra de niñas migrantes desde Ceuta a la Península

Feijóo en la entrevista

Feijóo pide "prudencia" a sus barones en el discurso sobre Ceuta: "Les tenemos donde queremos, a mejor no van a ir y hay mucho en juego"

Imagen de Emiliano García-Page

García-Page avisa al Gobierno de que Ceuta es "uno de los grandes desastres de gestión" y puede convertirse en " la primera, o segunda gran mentira de la democracia"

Publicidad