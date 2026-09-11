Cataluña celebra su Diada con un ambiente tenso entre los independentistas por las expectativas que las encuestas dan a Aliança Catalana

El auge de Aliança Catalana en las encuestas empaña, para los independentistas, la celebración de la Diada Nacional. Hay tensión en las filas independentistas, y prueba de ello, se vio en el Fossar de les Moreres, un lugar simbólico de recuerdo a los caídos en la defensa de Barcelona frente a las tropas borbónicas en 1714. Organizaciones del entorno de la CUP intentaron boicotear un acto de Aliança Catalana encabezado por su líder, la alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols.

A partir de las 09:00 horas de esta mañana se inicia una jornada de celebración con ofrendas, homenajes y manifestaciones. El primer acto de la agenda la tradicional ofrenda florar al monumento a Rafael Casanova, en Barcelona, ​​encabezada por el Govern de Salvador Illa y en la que participarán instituciones como el Parlamento de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, ​​partidos como PSC, Junts, ERC y Comuns, además de entidades como la ANC y Òmnium Cultural.

En paralelo, la CUP y sus juventudes organizarán, un año más, el homenaje a Gustau Muñoz, un militante de las juventudes del Partido Comunista de España (internacional) que fue asesinado a los 16 años por los disparos de un agente de paisano durante una carga policial en una manifestación de la Diada del 11 de septiembre de 1978.

A las 12:00 horas en el Arc de Triomf Òmnium celebrará un acto político y ya por la tarde, ERC, con Oriol Junqueras a la cabeza participará en un mitin bajo el lema 'Estoy ahí. Estamos ahí. Independencia'. La ANC se encarga de organizar la manifestación independentista de la Diada con un formato descentralizado. Sobre las 18:00 horas en la plaza Urquinaona, la CUP iniciará su propia manifestación, que terminará en el barrio del Born. A la misma hora, en la plaza Jacint Verdaguer, se ha citado el grupo neonazi Núcleo Nacional, mientras que solo a unas manzanas de distancia, en la plaza Joanic, la Organización Juvenil Socialista ha convocado una contramanifestación.

El broche de la jornada será con un acto institucional que encabezará Salvador Illa en el Teatre Nacional de Cataluña.

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