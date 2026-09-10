La FIFA aclara que la decisión sobre la sede de la final del Mundial 2030 "se tomará en su debido momento"

La FIFA no ha tardado en salir al paso de las declaraciones de Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, quien este jueves ha asegurado que la final del Mundial 2030 se iba a celebrar en el Gran Estadio Hassan II de Casablanca. El organismo presidido por Gianni Infantino ha recordado, a través de un portavoz a la Agencia EFE, que la decisión sobre la sede de la final de la próxima Copa del Mundo "se tomará en su debido momento".

No es la primera vez que la FIFA sale a recordar que la decisión sobre la sede de la final del Mundial 2030 aún no se ha tomado. El pasado 5 de agosto el diario The Times informaba de que Infantino había ofrecido a Rabat la sede de la final del Mundial 2030 a cambio de su apoyo para mantenerse en el cargo y ante las elecciones a la FIFA que se celebrarán el próximo 18 de marzo de 2027.

En aquel entonces, el máximo organismo del fútbol mundial negaba que Gianni Infantino hubiera prometido a Marruecos la final de la Copa del Mundo 2030, recordando, como hace este jueves, que la decisión sobre la sede de la final del Mundial 2030 se tomará "a su debido tiempo".

La FRMF apuesta por una final del Mundial en Casablanca

Este mismo jueves, el presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, señaló hoy en un acto electoral que "la provincia de Benslimán (en la región de Casablanca donde se construye el estadio) es la que tendrá el honor de organizar la final del Mundial de 2030", una competición otorgada a la candidatura formada por España, Portugal y Marruecos.

Uruguay, Argentina y Paraguay también albergarán los encuentros inaugurales de sus respectivas selecciones como homenaje al centenario de la Copa del Mundo de 1930, celebrada íntegramente en Montevideo.