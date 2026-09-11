Rafael Louzán descarta renunciar al Mundial 2030 si la final se celebra en Marruecos: "España ha firmado unos acuerdos..."

A menos de cuatro años de la celebración del Mundial 2030, la gran batalla de la candidatura conjunta entre España, Portugal y Marruecos se centra en qué país albergará la final de la próxima Copa del Mundo. En un principio parecía claro y fuera de discusión que ese partido se iba a jugar en territorio español, pero con el paso del tiempo ha crecido la pretensión de Rabat de llevarse ese partido a Casablanca, donde se está construyendo el Gran Estadio Hassan II, con capacidad para 115.000 espectadores.

Este jueves el presidente de la Federación Marroquí de Fútbol aseguró que la final del Mundial 2030 se iba a jugar en Casablanca, pese a que la FIFA luego aclarara que esa cuestión aún no está decidida.

"La provincia de Benslimane (en la región de Casablanca donde se construye el estadio) es la que tendrá el honor de organizar la final del Mundial de 2030. (...) El que quiera estar en el próximo gobierno no tiene otra opción que desarrollar la provincia", aseguraba este jueves Fouzi Lekjaa.

Horas después de esas palabras, Rafael Louzán aseguró que confía en que España albergará la final de la próxima Copa del Mundo, aunque no pudo dar por hecho que la FIFA otorgue ese partido al territorio español.

"Estoy muy tranquilo. Creo que en Marruecos hay campeña electoral estos días... y el presidente de la Federación Marroquí está predestinado a ser el próximo presidente del Gobierno del país. Por lo tanto, si está en campaña electoral tendrá que hacer promesas, es algo muy habitual. Es una más. Volvemos a reiterar: España es la promotora de este mundial, conjuntamente con Portugal. Luego, es verdad que se incluyó a Marruecos y no debe ofrecer ninguna duda que España tiene que ser la organizadora de esta gran final", indicó Rafael Louzán en El Partidazo de la Cadena Cope.

"Los argumentos y los datos nos abalan, la capacidad organizativa también. Por lo tanto, no hay ni debe haber ninguna duda. Es verdad que la última palabra la tienen FIFA, esperemos a que tome la palabra, FIFA ha contestado esta tarde diciendo que no hay nada decidido a ese respecto. Y también está previsto que el señor Infantino, tal y como nos trasladó, a partir del mes de septiembre, octubre o noviembre no tiene que visitar en España y hablaremos largo y tendido de esta situación", añadió el presidente de la RFEF.

Rafael Louzán recordó que aún hay muchas cosas por decidir, como las sedes españolas para el Mundial 2030.

"Es verdad que España aún tiene cosas por decidir: hay estadios que hay que decidir si forman parte de la candidatura, que espero que sí, que son Vigo y Valencia. Y a partir de ahí, tenemos que trabajar y nada de esto debe ponernos nerviosos. Nos deben poner nerviosos cosas como las que están pasando en Ceuta, pero el resto debemos tener confianza en nosotros mismos", explicó Louzán en los micrófonos de El Partidazo de la Cadena Cope.

Louzán y la elección de la sede de la final: "Ese tema debía haber estado completamente cerrado"

El presidente de la RFEF afirmó que la decisión de la sede de la final del Mundial 2030 se debía haber cerrado en el momento que se otorgó la Copa del Mundo a España.

"Esto no es una decisión mía, Tenemos que recordar que cuando se le concede el Mundial a España se debía haber cerrado este tema en ese momento. Voy a decir que yo no estaba en ese momento, pero ese tema debía haber estado completamente cerrado en ese momento. No lo está, pero tengo plena confianza en España", explicó Rafael Louzán.

Ante la pregunta de si sería participe a renunciar al Mundial 2030 si Marrueco se lleva la final, Rafael Louzán aclaró "que España ha firmado unos acuerdos con los restos de los países y con la FIFA"

"Nosotros, España ha firmado unos acuerdos con los restos de los países y con la FIFA, y con el Gobierno para la organización de este mundial. Hay unos acuerdos firmados. Yo sé que en caliente todos pensamos cosas y parece que a veces el corazón y no la cabeza nos puede decir cosas. Pero a mí me gusta la prudencia, el sentido común... Y el sentido común nos debe llevar a por donde nos tiene que llevar: España debe ser la organizadora de esta gran final y, por lo tanto, en eso estamos trabajando. Pero es verdad que tenemos que trabajar todos", concluyó Rafael Louzán en El Partidazo de COPE.