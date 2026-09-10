Una vuelta virtual al Madring, el nuevo trazado del GP de España de F1: "Es una auténtica pesadilla"

Madring ya se puede recorrer, aunque por ahora sea de forma virtual. Red Bull ha recreado el trazado madrileño en un simulador y una piloto de carreras se ha puesto al volante para experimentar en primera persona cómo será una vuelta al nuevo circuito de la capital de España.

La primera impresión llega desde el propio simulador: "Es una auténtica pesadilla... de increíble. Estoy muy concentrada ahora mismo", asegura Alisha Palmowski, piloto de pruebas de Red Bull.

El circuito tendrá 5,4 kilómetros y 22 curvas, con una combinación de zonas rápidas y sectores técnicos. La velocidad máxima estará en los 340 kilómetros por hora, que se alcanzarán en la zona urbana del trazado.

De 340 a 80 km/h

Uno de los grandes protagonistas serán los cambios de velocidad. En la curva 5, se pasará de 340 kilómetros por hora a apenas 80 después de una de las grandes rectas del circuito.

Y habrá más frenadas al límite. En la curva 13, los coches llegarán a superar los 300 km/h antes de reducir hasta los 140 km/h. Poco después, en la curva 17, volverán a pasar de 280 a 100 km/h en una fuerte frenada.

"Hay alta velocidad, baja velocidad, una combinación de todo tipo de curva y después tienes esta larga curva a la derecha. Es interesante", destaca la piloto, Alisha Palmowski.

La Monumental, la gran novedad

Pero si hay una zona llamada a convertirse en la imagen más reconocible de Madring es La Monumental. La curva tendrá 547,82 metros de longitud y un 24% de peralte. Además, está diseñada para que los monoplazas la recorran durante aproximadamente seis segundos. En las gradas que rodean esta zona podrán situarse hasta 45.000 espectadores.

El objetivo es convertirla en uno de los grandes iconos del circuito. Su forma semicircular recuerda a una plaza de toros y supone uno de los mayores retos técnicos del trazado.

La prueba todavía virtual

La simulación permite anticipar lo que se encontrarán los pilotos cuando Madring acoja por primera vez la Fórmula 1. Un circuito rápido, técnico y con fuertes contrastes de velocidad que tendrá en La Monumental uno de sus grandes reclamos.

Por ahora, la vuelta es virtual. Mañana, los 340 kilómetros por hora serán reales.

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