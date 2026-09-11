El PP acusa a Marruecos de ser el "responsable de lo ocurrido por acción u omisión" en Ceuta

El Partido Popular ha emitido un comunicado recogido por Antena 3 noticias en el que responde a las críticas que le ha lanzado Marruecos en las últimas horas, asegurando que este país "es responsable de lo ocurrido por acción u omisión".

"La defensa de los intereses generales de la Nación, de la integridad de nuestras fronteras y de la seguridad de los españoles constituye una prioridad irrenunciable para el Partido Popular. La ejerceremos siempre con firmeza, dentro del Estado de Derecho y con independencia de cualquier circunstancia", indican en el comunicado.

Los populares insisten en que "estamos ante una violación grave de la integridad territorial de España y, por extensión, de Europa. Es un ataque híbrido con una instrumentalización de la inmigración irregular".

Además, "solicitamos el máximo respeto a las instituciones españolas y a la investigación judicial actualmente en curso en nuestra Nación. Corresponde exclusivamente a la Justicia española, en el ejercicio de su independencia y de nuestra soberanía nacional, determinar los hechos, valorar las pruebas y, en su caso, establecer las responsabilidades que procedan", añaden.

Respuesta ante el comunicado de Marruecos

Tras las declaraciones del Gobierno marroquí, el PP plantea dos preguntas: "¿Por qué no se ejecuta el retorno de las personas que entraron irregularmente si el Gobierno marroquí se ha comprometido oficialmente a admitirlos? ¿Y por qué se mantiene a los menores alejados de sus familias, pese a que Marruecos ha solicitado urgentemente su regreso?"

"El Gobierno de España está obligado a dar respuesta a la razón que impide resolver esta crisis si tiene instrumentos para ello", señalan.

A pesar de cargar contra el Gobierno de Marruecos, "la voluntad de mantener una relación leal y estable con el Reino de Marruecos, convencidos de que ambos países están llamados a mantenerla en beneficio de sus ciudadanos".

"Esta relación sólo puede asentarse sobre principios innegociables de respeto mutuo, lealtad institucional, transparencia, reciprocidad y pleno respeto a la soberanía de ambos Estados. Ceuta y Melilla son España", reivindica la oposición.