Los F1 ya están Madrid: el RB8 con el que Vettel ganó el Mundial en 2012 rueda por los raíles del Metro

Los Fórmula 1 ya están en Madrid y los monoplazas ya circulan por la capital; lo han hecho por el Metro de Madrid. Concretamente, el icónico RB8 con el que Vettel consiguió su tercer mundial en 2012, que ha sido preparado para recorrer las vías del suburbano. Para conseguirlo, se ha acondicionado el coche para hacer posible su circulación por las vías.

Los trabajos han sido todo un reto, ya que un grupo de ingenieros y mecánicos trabajó en el diseño de unas ruedas de tren, pero específicas para acoplar en el monoplaza. "El proyecto se dividió en cuatro etapas: el diseño de ruedas, la reducción de peso, las pruebas del prototipo y la carrera final", así lo explicaba uno de los miembros del equipo que ha colaborado en los trabajos.

Unas ruedas muy pesadas

El primer problema con el que se encontraron fue el peso de las ruedas diseñadas, 50 kilos más pesadas que las del propio coche. Un riesgo para la suspensión y la conducción del monoplaza, por lo que hubo que empezar de nuevo. El equipo de ingenieros estudió los amortiguadores del vehículo y a partir de ahí se diseñaron unas llantas con un peso inferior para que el piloto pudiera circular con el coche. Un trabajo a contrarreloj llevado a cabo por ingenieros y mecánicos especialistas en Fórmula 1.

Pruebas en las vías del tren

Una vez diseñadas las ruedas, comenzaron las pruebas en un prototipo. Este proceso se llevó a cabo en los talleres de Canillejas de Madrid y se usaron unas vías en desuso por los trenes. Tras varias pruebas, el vehículo rodaba con normalidad y las ruedas de tren encajaban perfectamente en los raíles.

Las ruedas se montaron en el RB8 y todo estaba listo para rodar. El motor del monoplaza se puso en marcha y recorrió varias estaciones de metro de Madrid, aprovechando el parón nocturno de los trenes. Un espectáculo de Fórmula 1 sobre las vías del metro de la capital que unen el centro de la ciudad con Madring, el circuito de Fórmula 1 que se estrena este fin de semana con la celebración del Gran Premio de España 2026.