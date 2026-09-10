Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, asegura que la final del Mundial 2030 se jugará en Casablanca

Quedan cuatro años para el Mundial 2030, una Copa del Mundo que se celebrará en tres países: España, Portugal y Marruecos. A falta de conocer las sedes definitivas y las ciudades que albergaran los partidos, la gran disputa a día de hoy es dónde se celebrará la final. En un primer momento parecía claro que sería España la encargada de acoger el partido por el título, el más importante de todo el torneo, pero en los últimos meses Marruecos ha dejado claro que quiere acoger ese partido y que va a pelear por hacerse con la gran final. Para ello se está construyendo un gran estadio en Casablanca, con una capacidad para 115.000 espectadores, superior al Bernabéu o el Camp Nou, los dos estadios españoles que podrían acoger la final.

Este jueves, en plena tensión entre Madrid y Rabat por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y la crisis que atraviesa la Ciudad Autónoma desde el 30 de julio, Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), ha dado por sentado que la final del Mundial 2030 se jugará en el Gran Estadio Hassan II de Casablanca, aún en construcción.

"La provincia de Benslimane (en la región de Casablanca donde se construye el estadio) es la que tendrá el honor de organizar la final del Mundial de 2030. (...) El que quiera estar en el próximo gobierno no tiene otra opción que desarrollar la provincia", ha señalado Fouzi Lekjaa.

Lekjaa, que también es ministro delegado encargado del Presupuesto y uno de los responsables del auge del fútbol marroquí en los últimos años, hizo estas declaraciones en un encuentro del PAM en Buznika, en las afueras de Rabat, en una reunión electoral.

Un Mundial en tres países y sin sedes ni estadio para la final

El Mundial 2030 será organizado por España, Portugal y Marruecos. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los encuentros inaugurales de sus respectivas selecciones como homenaje al centenario de la Copa del Mundo de 1930, celebrada íntegramente en Montevideo.

La FIFA aún no ha dado a conocer las sedes de cada país y, por tanto, también se desconoce la ciudad que albergará la final del Mundial 2030.

El Gran Estadio Hassan II, cuya inauguración está prevista para finales de 2027, es un recinto con 115.000 plazas previstas y que está llamado a ser el mayor del mundo por capacidad, y con el que Marruecos compite con el Santiago Bernabéuy el Camp Nou para acoger la final del Mundial de 2030.

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