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La estrategia de Donald Trump para ganar en noviembre: pide ayuda a Dios y amenaza a quien no le vote con que irá al infierno

Ante el temor de que su partido pierda las elecciones el próximo noviembre, Donald Trump ha hecho una promesa insólita: regalar cinco mil dólares a cada adulto en caso de hacerse con la victoria.

El presidente de EE.UU., Donald Trump.

La estrategia de Donald Trump para ganar votos en las elecciones de noviembre | Europa Press

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Ainhoa Chocero | Agustina Leiva
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Está claro que el presidente de Estados Unidos tiene miedo a que su partido pierda el control del Congreso en las elecciones de medio mandato de noviembre, y que ello pueda suponer un freno para los dos años siguientes que le quedan de mandato. Si no, no habría decidido directamente comprar a los votantes. Donald Trump ha expresado públicamente que promete dar cinco mil dólares a cada adulto si las elecciones las gana el Partido Republicano, es decir, él.

En la convención republicana, ha solicitado "ayuda a Dios" literalmente, y ha dicho, también literalmente que si no le votan, "van a ir al infierno". Ha suplicado y pedido "por favor" que le hagan caso, y para concluir la gran intervención, ha creado el 'dividendo Trump': esos cinco mil dólares para cada ciudadano.

También ha hecho alarde de su control del Estrecho de Ormuz, al que él llama 'Estrecho Trump'. En esta gran convención también han ocurrido más cosas. Por ejemplo, un manifestante ha conseguido acceder al recinto e interrumpir el discurso de JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, y ha enseñado la bandera mexicana ante todo el público.

JD Vance no ha dudado en responderles después de decir que no para de interrumpir, y le ha dicho: "Amigo, si amas tanto a México, mueve tu trasero hasta allí. Yo te compro el billete de avión".

Aun así, el temor de perder el control del Congreso se hace evidente aunque Trump sigue negando el descontento de los estadounidenses con su mandato. "No creo que estén desmoralizados, creo que están muy orgullosos de que no permite que Irán tenga un arma nuclear", ha dicho.

Por cierto, sobre la guerra de Estados Unidos con Irán, hace apenas un día el presidente ha dicho tener ya una fecha de fin, que no es otra que después de las elecciones de medio mandato precisamente.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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