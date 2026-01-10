Joan Laporta: "Las relaciones con el Real Madrid están rotas"

Joan Laporta ha dejado caer lo que ya era una obviedad... En la previa de la final de la Supercopa de España 2026 entre Barcelona y Real Madrid, el presidente culé ha asegurado que las relaciones de ambos clubes "están rotas".

"Si ya éramos rivales acérrimos... ahora más"

"Las relaciones con el Real Madrid están rotas. Hay diversos temas que nos han distanciado. Si ya éramos rivales acérrimos, ahora más. De una manera civilizada y todo es reconducible, pero ahora mismo rotas", explicó el mandamás del Barça en un acto previo a la final con Emilio Butragueño, director de relaciones internacionales del Real Madrid y Rafael Louzán, presidente de la RFEF.

Muchas han sido las razones por las que ambos clubes han tensado la cuerda. Desde el caso Negreira hasta los vídeos de RMTV sobre los árbitros, pasando por la lucha entre UEFA y Superliga, proyecto del cual se 'bajó' el Barça pese a ir de la mano con el Madrid desde el principio.

"Del mayor escándalo en la historia del fútbol"... al "tienen barcelonitis aguda"

"El Real Madrid es el único club que está luchando por ello (caso Negreira). Es del todo incomprensible que las instituciones de fútbol hayan dejado solo al Real Madrid en esta lucha ¿Pero cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol en el mundo? No lo haremos nunca", expresó Florentino Pérez hace dos semanas en su tradicional discurso navideño. Antes hizo lo propio en la Asamblea de Socios, y siempre se ha encontrado con la respuesta de Joan Laporta: "Es desproporcionado, no tiene lógica. Es barcelonitis aguda lo que tienen, lo tienen instalado en el corazón del madridismo", dijo el abogado catalán.

Xabi se pronunció sobre el caso Negreira hace dos semanas

Una guerra de declaraciones constante en los últimos meses a la que se han ido 'sumando' personajes como Javier Tebas, Joan Gaspart e incluso la Asociación Española de Árbitros de Fútbol. Es más, el propio Xabi Alonso decidió pronunciarse recientemente: "Aquí hay un caso que hay que investigar. Lo que ha sucedido aquí, en el extranjero sorprende muchísimo que no haya ninguna consecuencia y ninguna responsabilidad. Es importante que se sepa lo que ha pasado porque no es muy normal", explicó el tolosarra.

Este domingo, la ciudad de Yeda será testigo del segundo Clásico de la temporada y del cuarto consecutivo en una final de la Supercopa de España, de momento con un balance positivo para los azulgrana (2-1). Lamine y Mbappé son las grandes dudas en los onces de Flick y Xabi.

