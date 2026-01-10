Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Junko Tabei y los prejuicios de ser la primera mujer en conquistar el Everest: "Quedó en el olvido al ser mujer y asiática"

La alpinista japonesa, madre y con apenas 1'52 de altura, fue la primera mujer en subir la montaña más alta del mundo pese a tenerlo todo en contra: "Le decían 'vete a la cocina y cuida de tus hijos'". Murió en 2016 y ahora será un documental el que mostrará su proeza más de 50 años después.

Junko Tabei

En Japón, como en otros muchos países del mundo, se veía con malos ojos que las mujeres hiciesen alpinismo, algo que nunca impidió a Junko Tabei mover montañas. En 1975 se convirtió en la primera mujer en conquistar el Everest, escaló la montaña más alta del mundo sin patrocinadores, con el oxígeno justo y sobreviviendo a una avalancha.

"Su nombre quedó olvidado por ser mujer y asiática"

Durante años, la historia de Tabei nunca apareció entre los grandes del alpinismo por los prejuicios que se vivían en la época: "Su nombre quedó olvidado a nivel internacional porque era una mujer... y asiática", nos cuenta Isabel Díaz, directora de 'Lady Everest'.

"Le decían que se fuera a la cocina y cuidara de sus hijos"

Nunca fue fácil para Junko Tabei porque su expedición siempre se topó con barreras: "La sociedad japonesa era bastante conservadora, grandes empresarios le decían 'vete a casa, vete a la cocina y cuida de tus hijos", explica Díaz. Tabei, además, era madre y apenas medía 1'52, lo que no le impidió coronar la montaña más alta del planeta.

Su expedición sobrevivió a un alud a 6.300 metros

Sin patrocinadores y con el rechazo social a sus espaldas decidió emprender esta aventura, pero a los 12 días de su ascenso una avalancha les golpeó por sorpresa mientras dormían a 6.300 metros de altitud: "Nadie puede conquistar la naturaleza", cuenta ahora una compañera de Junko Tabei.

No obstante, lejos de rendirse, ese grupo de mujeres reunió fuerzas para hacer cumbre en el Everest el 16 de mayo de 1975: "Les acompañaba un grupo de hombres periodistas, y en un momento estos les dijeron que había que anular la expedición, pero ellas se negaron diciendo que la decisión era suya al ser ellas las alpinistas", apuntilla Isabel Díaz, directora del documental 'Lady Everest'.

La alpinista japonesa falleció en 2016 a los 77 años por un cáncer de estómago. Además de ser la primera mujer en conquistar el Everest, hizo lo propio con las Siete Cumbres: Everest (Asia), Aconcagua (América del Sur), Denali (América del Norte), Kilimanjaro (África), Elbrus (Europa), Macizo Vinson (Antártida) el monte Jaya (Oceanía).

