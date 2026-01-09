Cuánto dinero ganarán Alcaraz y Sinner por su exhibición en Corea del Sur

El español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, los dos mejores tenistas del mundo actualmente, se medirán este sábado 10 de enero en un partido de exhibición en Seúl (Corea del Sur).

Será su primer cara a cara en 2026. Esta exhibición, denominada 'Supermatch', tendrá lugar solo ocho días antes de que empiece el Open de Australia, el único Grand Slam que el español no ha ganado aún.

Ante 15.000 espectadores, el tenista murciano se enfrentará de nuevo nuevo al italiano en un duelo que no sumará puntos al ranking... pero sí una buena cantidad de dinero para los bolsillos de ambos.

Según informa La Gazzetta, tanto Carlos Alcaraz como Jannik Sinner cobrarán alrededor de dos millones de euros cada uno solo por disputar ese partido en el país asiático, una cifra similar a la que ganará el tenista que en unas semanas se proclame campeón en Melbourne.

Baño de masas

La llegada de Carlitos al aeropuerto de Seúl fue multitudinaria. Decenas de aficionados se congregaron en la terminal para intentar conseguir una fotografía o un autógrafo del número 1 del mundo, que trató de pasar desapercibido vestido completamente de negro y con gorra. Aun así, el reconocimiento fue inmediato y el recibimiento, de todo menos discreto.

¿Un dobles juntos?

El murciano y el italiano comparecieron después ante los medios de comunicación y han demostrado el buen rollo que mantienen entre ambos. De hecho, han aprobado la idea de juntarse al menos una vez para jugar un dobles en el circuito: "Sería divertido. Pero creo que yo jugaría la derecha y él el revés, si mi compañero estuviera de acuerdo", ha dicho Carlitos ante la sonrisa del transalpino.

Sinner, claro, se ha mostrado a favor: "Para un torneo, creo que es genial hacerlo y lo hablaremos, quizá este año cuando nos parezca bien, o el año que viene. ¿Por qué no? Será una sorpresa".

Un mes preparándose en Murcia

Alcaraz afronta esta exhibición tras cuatro semanas de preparación en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia como base de entrenamientos y ya sin Juan Carlos Ferrero en su equipo, después de anunciar su separación a mediados de diciembre. El duelo ante Sinner será su único partido antes del Open de Australia, el único Grand Slam que aún no figura en su palmarés.

El encuentro frente al italiano se disputará este sábado 10 de enero, exactamente una semana antes del inicio del torneo australiano, que arrancará el domingo 18 de enero y se prolongará hasta el 1 de febrero. Tras la exhibición, el murciano viajará directamente de Corea a Melbourne y, en caso de alcanzar la final, no regresaría a España hasta el 2 de febrero.

