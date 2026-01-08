Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La pareja Sabadosa 'adopta' a la tenista número 4 del mundo: su baile viral junto a Anisimova

Paula Badosa y Aryna Sabalenka sorprenden a las redes sociales con la nueva integrante que aparece bailando en sus vídeos.

Paula Badasa, Aryna Sabalenka y Amanda Anisimova

'Sabadosa' está de vuelta en las redes sociales: los bailes virales de Sabalenka y Badosa | Estíbaliz Alcivar

José María de Francisco Salamanca
Publicado:

Es la pareja más famosa dentro del mundo del tenis, Paula Badosa y Aryna Sabalenka han vuelto a las redes sociales mostrando su otra faceta. Todos los amantes del tenis están emocionados de que la española haya vuelto a las pistas de tenis, en este 2026 ha jugado dos partidos, el primero consiguió la victoria y en el último partido contra Rybakina perdió en dos sets.

Pero lo que ha prendido Internet es la vuelta de 'Sabadosa', el nombre que los fans han puesto a la pareja que forman Aryna y Paula en las redes sociales. Aunque en muchas ocasiones son rivales, lo cierto es que la española y la bielorrusa son amigas y así nos lo muestran en sus perfiles de Instagram. Ambas han subido a la red vídeos donde se las ve bailando con la ropa que posteriormente utilizan para salir a jugar, el buen rollo que tienen entre ellas es más que evidente. A veces son compañeras como en el torneo australiano de Brisbane, la pareja llegó hasta cuartos de final.

En el último vídeo que han colgado se les ha unido otra tenista, nada menos que la número 4 del mundo, la estadounidense Amanda Anisimova. "Tres mejor que una" publicó la bielorrusa en la red social, Instagram, después de subir el vídeo con Badosa y Anisimova. Este comentario refuerza la imagen de buen rollo que se ve entre estas tenistas, una actitud que no es muy común en un circuito tan competitivo como el Women's Tennis Association.

En varias ocasiones, Paula Badosa ha expresado en público la buena relación que tiene con Sabalenka, "Aryna Sabalenka es mi mejor amiga". Ambas tenistas se han descrito como "almas gemelas" y es que el buen rollo que transmiten en cada vídeo que nos regalan.

Sabalenka presenta su vestimenta para el Open de Australia

Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, ha mostrado en su perfil de Instagram, donde acumula más de cuatro millones de seguidores, su 'outfit' para disputar el Open de Australia, primera grand slam de la temporada y donde el año pasado perdió en la final ante Madyson Keys (6-3, 2-6, 7-5).

La tenista bielorrusa acumula cuatro títulos de grand slam: dos Open de Australia (2023 y 2024) y dos US Open (2024 y 2025). También ha sido finalista de Roland Garros (2025) y tres veces semifinalista en Wimbledon (2021, 2023 y 2025).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Paula Badasa, Aryna Sabalenka y Amanda Anisimova

