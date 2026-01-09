Nuevo récord en premios en el Open de Australia: ¿Cuánto pueden ganar Sinner o Alcaraz si levantan el título?

A escasos días del comienzo del Open de Australia, del 12 de enero al 1 de febrero, la organización del gran slam oceánico ha hecho públicos los premios en metálico que repartirá entre los tenistas que disputen el torneo en el Melbourne Park. Habrá un cifra récord de dinero a repartir de 111,5 millones de dólares australianos, el año pasado la bolsa de premios se situó en 96,5 millones. De esta forma, el incremento es de un 16% en esta edición del Open de Australia, grand slam en la que Jannik Sinner defiende la corona que logró la pasada temporada.

"Este incremento del 16% demuestra nuestro compromiso con el apoyo a las carreras tenísticas en todos los niveles", explicó Craig Tiley, director del Open de Australia.

"Desde aumentar el dinero de los premios clasificatorios en un 55% desde 2023 hasta mejorar los beneficios para los jugadores, estamos asegurando que el tenis profesional sea sostenible para todos los jugadores", indica Craig Tiley.

El Open de Australia otorgará el mismo dinero en el cuadro masculino y femenino, lo que se traduce en que el campeón se embolsará 4,15 millones de dólares australianos y los finalistas 2,15 millones. Los tenistas que alcancen las semifinales recibirán 1,25 millones; mientras que los cuartofinalistas ingresarán 750.000 dólares.

Solo por jugar la primera ronda del cuadro principal del Open de Australia supone ingresar 150.000 dólares, alcanzar la segunda ronda se traduce en un ingreso de 225.000 dólares, llegar a tercera ronda supone recibir 327.750 dólares y jugar la cuarta ronda (octavos de final) del major oceánico se traduce en recibir 480.000 dólares.

Los tenistas que jueguen las rondas previas también se embolsarán dinero: la Q1 se paga con 40.500 dólares, llegar a la Q2 supone recibir 57.000 dólares y jugar la Q3 supone ingresar 83.500 dólares australiano.

Lista de premios del Open de Australia 2026

- Campeón (4,15 millones de dólares australianos)

- Finalista (2,15 millones de dólares australianos)

- Semifinalista (1,25 millones de dólares australianos)

- Cuartos de final (750.000 dólares australianos)

- Octavos de final (480.000 dólares australianos)

- Tercera ronda (327.750 dólares australianos)

- Segunda ronda (225.000 dólares australianos)

- Primer ronda (150.000 dólares australianos)

- Qualy 3 (83.500 dólares australianos)

- Qualy 2 (57.000 dólares australianos)

- Qualy 1 (40.500 dólares australianos)

Fechas del Open de Australia

El Open de Australia 2026 se jugará del lunes 12 de enero al domingo 1 de febrero. Las tres rondas de qualy se jugarán entre los días 12 y 15 de enero, mientras que el cuadro principal se inaugurará el domingo 18 de enero.

La primera ronda del Open de Australia 2026 se disputará los días 18, 19 y 20 de enero. La segunda ronda se jugará los días 21 y 22 de enero, mientras que la tercera ronda se celebrará los días 23 y 24.

Los octavos de final comenzarán el domingo 24 de enero y se completarán el lunes 26. Ya en la segunda semana, los cuartos de final están fijados para los días 27 y 28 de enero, las semifinales se jugarán el jueves 29 de enero (femeninas) y el viernes 30 de enero (masculinas).

La final femenina del Open de Australia se jugará el sábado 31 de enero y la final masculina se disputará el domingo 1 de febrero.