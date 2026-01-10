Muere Alex Felipe, exjugador del Inter Movistar, a los 32 años tras desvanecerse en un aeropuerto

Alex Felipe, jugador brasileño de fútbol sala, falleció el pasado miércoles a los 32 años tras desvanecerse en el aeropuerto de Ujtá (Rusia) cuando viajaba con su equipo, el Norilsk Nickel, de vuelta a Moscú. "Todos los empleados, jugadores y personal del MFC Norilsky Nickel están conmocionados y devastados por esta pérdida irreparable", informó el conjunto ruso.

Se desvaneció de forma repentina en el aeropuerto

Tal y como informó el periodista Gustavo Muñana, el exjugador del Inter Movistar comenzó a sentirse mal y se desvaneció de forma inesperada. Pese a los esfuerzos de los médicos, Alex Felipe terminó perdiendo la vida minutos después. De momento se desconocen las causas que provocaron el colapso del brasileño, quien, en principio, no tenía antecedentes ni ningún tipo de enfermedad diagnosticada.

"Totalmente consternados..."

"Desde Movistar Inter FS estamos totalmente consternados por el fallecimiento de Alex Aparecido Felipe Santos, a los 33 años, quien fuera jugador de nuestro club durante parte de la temporada 14-15. El jugador brasileño ganó una Liga y una Copa del Rey con nuestra entidad. De parte de toda la familia interista le mandamos nuestro apoyo y nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y allegados. D.E.P", lamentó el Inter Movistar en un comunicado en sus redes sociales.

A su vez, la agencia 'Deportes Wone', a la que pertenecía, también quiso despedirse de su jugador: "No hay palabras que puedan consolar el corazón de familiares, amigos y todos los que conocieron a nuestro deportista Alex. Lo que más nos duele: se ha ido un padre, marido, hijo y amigo al que amábamos y admirábamos sin descanso".

Ganador de la Champions con el Sporting de Lisboa

Alex Felipe fue internacional por Brasil y tuvo un breve paso por la liga española con el Inter Movistar en la temporada 2014-2015, periodo en el que se proclamó campeón de Liga y Copa del Rey. No obstante, fue de 2018 a 2020 cuando gozó de su mejor época profesional, años en los que militó en el Sporting de Portugal y ayudó a los lusos a ganar la primera Champions League de su historia, además de ganar dos Copas de Portugal y una Supercopa.

A nivel internacional, Felipe también levantó la Copa América de Fútbol Sala 2017 con Brasil.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.