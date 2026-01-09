Martín Demichelis y su familia, rescatados a punto de ahogarse en una playa en Punta del Este

Martín Demichelis, exfutbolista argentino y entrenador, vivió una situación límite el pasado 31 de diciembre en una playa de Punta del Este, Uruguay. Según informa el medio programa 'A la tarde', de la cadena América TV, el exentrenador de Bayern, River Plate y Monterrey, estuvo a punto de morir ahogado junto a dos de sus hijos (Bastian y Emma) y su sobrina (Lola).

El citado programa emitió en exclusiva las imágenes del suceso ocurrido el día de fin de año en la playa de Laguna Escondida. En las imágenes se puede ver como el exfutbolista argentino, dos de sus hijos y su sobrina ingresan en el mar y son arrastrados por la corriente, sin poder volver a la orilla. La fortuna quiso que hubiera dos socorristas fuera de servicio surfeando y acudieron al rescate, evitando la tragedia.

Karina Mazzocco, presidenta de América TV, explicó que la fuerza del agua atrapó a Martín Demichelis y sus familia en una zona donde el baño estaba prohibido.

"Podemos ver a la familia de Martín Demichelis, incluido Martín, que habían decidido darse un baño de mar en la playa, pero llegó un momento en que no pudieron salir del agua. En esa playa está prohibido bañarse. No había ningún salvavidas, pero afortunadamente, los guardavidas, que siendo 31 de diciembre a la tarde, se ve que ya estaban en su horario de franco, se fueron a surfear. Estaban así, en la playa al lado o a unos metros. Vieron la situación, vieron que había un momento dramático y fueron al rescate de la familia Demichelis", señaló Karina Mazzocco.

"Vieron un mar en calma, quisieron darse un baño de mar y luego no podían salir"

"No era el momento de esta familia, claro está, porque el agua, la playa en esa zona, es peligrosísima. Ellos entraron, vieron un mar en calma, quisieron darse un baño de mar y luego no podían salir", relata Karina Mazzocco.

"Gracias a Dios que había dos guardavidas que estabab ahí surfeando"

Oliver Quiroz, uno de los periodistas de A la tarde, cuenta que la información sobre lo ocurrido les llegó unos días antes, pero que no contaron la noticia hasta tener imágenes de lo ocurrido y así poder confirmar que era una noticia real.

"Esta información nos llega el martes de esta semana, nos cuenta un poco y nos ponen en contexto de cómo se había dado que la familia Demichelis se estaba ahogando en la playa de Laguna Escondida, en José Ignacio. Entonces, nos comienza a llegar esta información, comenzamos a trabajarla, porque obviamente si no teníamos ningún video, ninguna foto, no podíamos ponerlo al aire. Hasta que hoy, hace unas horas, nos llega el video donde nos cuentan un poco también, nos ponen en contexto del día, que fue el 31 de diciembre", relata Oliver Quiroz.

"Me dicen que gracias a Dios que había dos guardavidas que estabab ahí surfeando. Es una playa que no tiene guardavidas, que es algo que se viene reclamando desde hace mucho tiempo porque la gente no tiene cuidado. Justo el martes, aún sin tener estos vídeos, el mensjae que me llega es: 'Salvamos a la familia Demichelis de ahogarse con toda la familia en una zona sin guardavidas'", cuenta Oliver Quiroz.

Luis Bremer, otro de los colaboradores del programa emitido en América TV, dejó claro lo cerca que se estuvo de la tragedia. "Chicos, podrían haber muerto. Es la tragedia que no fue, morir en fin de año en Punta del Este. Tan solo un instante podía separar la tragedia del rescate milagroso", resaltó Bremer.

Por su parte, Claudia Medic, otra de las colaboradoras del programa A la tarde, criticó la decisión de Martín Demichelis de bañarse junto a su familia en una zona en la que está prohibido el baño.

"Tenés que ser muy salame. Si hay carteles que dicen 'No te podés bañar', no te podés bañar. Entonces, es totalmente culpable Demichelis", sentenció Claudia Medic.