Alcaraz y Sinner hablan sobre su rivalidad: "Ambos nos empujamos el uno al otro a ser mejores"

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner volverán a compartir cancha de tenis este sábado en Corea del Sur, donde van a disputar una exhibición por la que ambos tenistas se van a embolsar una buena cantidad de dinero. Será la única ocasión para ver a los dos primeros del ranking ATP antes del Open de Australia, primer gran slam de la temporada y al que ambos acudirán sin disputar ningún torneo previo. El murciano y el español han protagonizado un divertido momento en Seúl jugando al tenis de mesa y han comparecido ante los medios, dos actos previos a su partido de exhibición en el Inspire Arena de Incheon, en Seúl (Corea del Sur).

El de El Palmar y el San Cándido han hablado sobre la rivalidad que han ido forjado entre ambos en las últimas temporadas, solo el año pasado se enfrentaron en seis finales (Roma, Roland Garros, Wimbledon, Cincinnati, US Open y ATP Finals) y en la final del Six Kings Slam. Carlos Alcaraz domina el cara a cara ante Sinner por 10-6, habiendo ganado cuatro de las seis finales ATP que disputaron la pasada temporada.

"Tras el primer encuentro contra Jannik en París en el 2021 yo también recuerdo que estaba seguro de que iba a jugar más contra él, pero probablemente al principio del torneo: primera, segunda o tercera ronda. Después de eso creo que es un regalo que nos ganamos jugando semifinales y finales en los 'majors', en los torneos más grandes del mundo", reconoció Alcaraz.

"Hemos construido una rivalidad especial, empezando desde Challengers, luego en torneos ATP 250 haciendo nuestra primera final, y de ahí a las finales de los torneos más grandes del mundo. Creo que ambos nos empujamos el uno al otro a ser mejores al cien por cien. Estoy muy feliz de vivir y poder tener esta rivalidad con él", admitió el tenista murciano.

"Ambos vimos lo que somos capaces de hacer; repartiéndonos los últimos dos años los Grand Slams, ganando Masters 1000... La gente puede verla como una muy buena rivalidad. Mucha gente nos ve en el top, algunos jugadores han hablado de que tienen que alcanzarnos... creo que eso es una gran señal, para ser honesto", reflexionó el ganador de seis grand slam.

"Y creo que la gente está muy emocionada por cómo va a ser el 2026 para nosotros, si vamos a hacer lo mismo, si vamos a jugar finales, si vamos a jugar muchos partidos juntos. Es emocionante tener ese 'hype' para que la gente vea tenis o siga los resultados. Y para nosotros es inspirador", añadió Alcaraz.

Sinner: "Alcaraz me empuja al límite"

Por su parte, Jannik Sinner apuntó que tanto él como Alcaraz quieren construir su propia historia y no compararse con el 'Big Three', formado por Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.

"No podemos compararnos con lo que hizo el 'Big Three', no queremos, somos nosotros mismos y queremos hacer nuestra propia historia. En el deporte no deberíamos comparar tanto porque cada uno es diferente. Estoy feliz de ser parte de nosotros dos en este momento. Hay muchos otros grandes jugadores y si bajamos un poco, tomarán nuestro lugar. Es genial tenerlo a él, que me empuja al límite, para que ojalá pueda mejorar cada vez que jugamos o cuando lo veo jugar", explicó el tenista italiano.

"Es interesante ver cómo reaccionamos él y yo en ciertas circunstancias y ciertas superficies, cómo empieza la temporada y luego cómo irá. Estamos felices de ofrecer un buen tenis mañana, pero no va a reflejar en ninguno de nosotros cómo vamos a empezar el torneo en Australia. Estamos aquí para intentar mostrar de qué trata el tenis. Tenemos una gran rivalidad surgiendo, y necesitamos ver cuánto tiempo podemos mantener este nivel", subrayó Sinner.