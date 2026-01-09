El Atlético de Madrid se pronuncia tras la polémica entre Simeone y Vinícius: "Es curioso..."

Un día después de la semifinal de la Supercopa de España entre Atlético de Madrid y Real Madrid, en la que los de Xabi Alonso eliminaron al conjunto colchonero (1-2) con goles de Valverde y Rodrygo, el club rojiblanco ha lanzado un tuit en su cuenta de X haciendo referencia al episodio ocurrido entre Simeone y Vinicius Júnior en el King Abdullah Sports City Stadium de Yeda. Y es que el entrenador argentino, como captaron las cámaras de Movistar, le soltó al brasileño la siguiente frase en la primera parte: "Te va a echar Florentino, acuérdate. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate lo que te digo".

Casi 24 horas después de ese episodio, el Atlético de Madrid se ha pronunciado en sus redes sociales y ha hablado de "provocación" para parte de Vinícius antes de la frase de Simeone.

"Es curioso cuánto tiempo dedican algunos a analizar una reacción… y qué poco a aclarar la provocación que la origina. El 'modus operandi', sí que es un clásico", publicó el club rojiblanco a través de su cuenta oficial en X.

El propio Simeone fue preguntado por esta cuestión tras terminar la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid y aseguró en rueda de prensa que no se acordaba de qué le había dicho a Vinícius.

"No tengo nada que comentar, porque lo que pasa dentro del campo se queda ahí. Nada para comentar. No me acuerdo. Tengo memoria complicada", apuntó el argentino.

Xabi Alonso, sobre Simeone: "No es ejemplo de buen deportista y no todo vale"

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, sí salió en defensa de su futbolista y apuntó que "no todo vale", denunciando que Simeone "no es es ejemplo de buen deportista"

"Primero, yo intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir. Cuando he escuchado lo que le ha dicho todavía me gusta menos. No es ejemplo de buen deportista y no todo vale. Hay que tener respeto por el rival y lo que pasa en el campo tiene un límite", respondió el tolosarra.

El propio Vinícius, horas después de la semifinal de la Supercopa de España, publicó un mensaje en su Instagram con el siguiente mensaje: "Has perdido otra eliminatoria", en referencia a Simeone, junto a cuatro emoticonos con caritas llorosas.