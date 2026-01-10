Musonda, exjugador del Chelsea de 33 años: "Me quedan días de vida..."

Lamisha Musonda, exjugador del Chelsea y Anderlecht de 33 años, ha dejado helado al mundo del fútbol después de una de sus últimas publicaciones en Instagram en la que ha asegurado que le quedan "días de vida" y que está "luchando por sobrevivir".

"Como me doy cuenta de que solo me quedan unos días, también me doy cuenta de que tenía mucha gente a mi lado y siempre apreciaré los recuerdos. La vida es dura pero la vista es genial...", empezó diciendo el belga.

"Mi salud es crítica y ahora estoy luchando por sobrevivir"

"La vida se trata de altibajos, y nadie puede realmente entender el dolor que soportas. Estos dos últimos años han sido particularmente difíciles y difíciles para mí. Con gran tristeza anuncio que estoy luchando por recuperar la salud, lo que explica mi ausencia de las redes sociales. Tenía que dejarlo claro: mi salud es crítica y ahora estoy luchando por sobrevivir. Su ayuda y oraciones serían de gran ayuda durante este tiempo. Mi familia y yo estamos peleando y no me rendiré hasta mi último aliento. Como pueden ver, tuve la bendición de tener una juventud tan hermosa... y todavía tengo mucho que ofrecer. Pero hay tantas personas maravillosas que desearía poder agradecer en persona. El hecho de que pueda que no tenga la oportunidad de hacerlo es lo siento. Los amo a todos", dice el mensaje publicado por Musonda en Instagram hace unos días.

Padece una enfermedad terminal

Musonda, de 33 años y retirado en 2020, padece una enfermedad terminal que anunció a principios de enero de 2025, no obstante, no ha querido ofrecer más detalles de esta, solo que no hay posibilidad alguna de cura.

Varios jugadores y exfutbolistas han querido animar al belga comentando en la publicación, como Romelu Lukaku: "Coraje Lamisha, estamos contigo".

Jugó en Anderlecht, Chelsea... y Llagostera

El deportista nacido en Bélgica en 1992 militó en las filas del Anderlecht del 2006 al 2012, año en el que se incorporó al Chelsea, donde llegó a debutar en el primer equipo londinense. En 2014 dejó el club inglés para fichar por el KV Mechelen belga y tras tres años sin club encontró una oportunidad en el Llagostera en 2017. Su hermano Charly, que también pasó por el Chelsea, recaló años después en la Liga Española en las filas de Betis y Levante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.