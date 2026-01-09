Desestimada la petición de la exmujer de Ilia Topuria para viajar a Miami con su hija

lia Topuria, actual campeón del peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC), ha ganado el primer asalto judicial frente a su exmujer Giorgina Uzcátegui. El Juzgado de Violencia Sobre la Mujer Nº 1 de la localidad madrileña de Móstoles ha desestimado la petición de la expareja del peleador hispano-georgiano para viajar con la hija menor que tienen en común hasta Miami. Esa petición fue realizada por Giorgina Uzcátegui el pasado 7 de enero, según informaron a EFE fuentes cercanas al pelador hispano georgiano.

Ilia Topuria (17-0) acudió a declarar el miércoles 7 de enero a ese juzgado de Móstoles tras haber sido denunciado por presuntos malos tratos por su exmujer. Hoy, según explica el entorno de Topuria, el Juzgado le dio la razón. Topuria estaba citado el 7 de enero para dirimir un asunto relacionado a su hija menor, sin que por el momento haya fecha señalada para su posible declaración en el marco de la denuncia interpuesta por su expareja, Giorgina Uzcategui.

El pasado miércoles, el campeón del peso ligero de la UFC apuntó a su entrada en los juzgados que "voy a ver a mi hija muy pronto... No estoy nada agobiado, estoy muy tranquilo. Mi prioridad es mi hija, mis hijos, mi familia".

En un comunicado publicado en su perfil de X el pasado 3 de enero, Topuria explicaba que la citación estaba relacionada "con un asunto familiar y administrativo vinculado a un viaje fuera de España" de su hija menor, a la que lleva cuatro meses sin poder ver, "pese a haberlo intentado en numerosas ocasiones". De este modo desmentía que hubiese sido citado por la denuncia de malos tratos planteada por su exmujer y aclaraba que en ningún momento ha sido llamado a declarar por ese asunto, algo que hará "gustosamente" cuando se le requiera, precisó.

En dicho comunicado, Ilia Topuria señaló que "un medio de comunicación difundió una noticia con un titular falso en el que se afirmaba que había sido llamado a declarar por violencia de género". También aclaró que todo comenzó con una demanda de divorcio presentada por él, precedida de semanas de negociación tras la separación.

"La realidad comienza con una demanda de divorcio presentada por mi parte precedida de semanas de negociación tras nuestra separación. Tras mi negativa a aceptar determinadas pretensiones económicas fuera de toda lógica, semanas después se presenta una denuncia por malos tratos, algo con lo que ya había sido amenazado y que está siendo analizado por la justicia", apuntó Ilia Topuria en dicho comunicado.