Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

El momentazo del Alcaraz-Sinner en Corea: ¡un niño le gana un punto al murciano!

El chico sorprendió al murciano con un derechazo profundo a la línea que provocó el asombro de Sinner, el público y el propio Carlos.

Carlos Alcaraz durante la exhibici&oacute;n ante Sinner en Corea del Sur

Carlos Alcaraz durante la exhibición ante Sinner en Corea del SurEFE

Publicidad

Carlos Alcaraz ha comenzado 2026 imponiéndose a Jannik Sinner en la exhibición disputada en Incheon (Corea del Sur) a falta de solo una semana para el inicio del Open de Australia, primer major del año. El de El Palmar venció al italiano 7-5 y 7-6 (6) en un partido en el que solo se 'compitió' en el segundo set, pero que tuvo momentazos a lo largo del duelo, como el que protagonizaron Alcaraz y un niño al que Sinner le dio su raqueta para disputar un punto ante el número 1.

Sucedió en el segundo parcial, con un resultado de 7-5, 2-2 y 40-30 para Alcaraz, quien estaba sacando para establecer el 3-2, cuando el transalpino decidió prestarle su raqueta a un niño que no dudó en jugar un punto ante el mejor tenista del mundo.

Un derechazo cruzado a la línea que dejó alucinado a Carlos

El chico, al que se le veía una gran técnica pese a su corta edad, peloteó con decisión y precisión ante Alcaraz, que se dedicó a cortar los golpes y dejarlos en el cuadro de saque para que el chaval pudiera atacar con más facilidad. Y tanto que lo hizo, porque cuando ya llevaban un par de intercambios decidió soltar una derecha cruzada a la línea que pilló totalmente de imprevisto al español. El estadio se vino abajo, la realización enfocó a un Sinner exultante y el propio Alcaraz se llevó las manos a la cabeza completamente alucinado.

Duelo de reveses cortados

El partido, especialmente en el primer set, tuvo intercambios de indudable calidad, ambos se retaron en un duelo de reveses cortados que se terminó llevando Carlitos, y después protagonizaron un punto en el que el objetivo era ganar el punto buscando el ángulo corto constantemente. Parecía fácil y todo viéndolo en la televisión...

Una victoria que no cuenta para el tanteo oficial al tratarse de una exhibición, no obstante, Alcaraz 'rompió' una racha de dos derrotas consecutivas ante Jannik -final ATP Finals y Six Kings Slam- imponiéndose por primera vez en una exhibición ante su máximo rival.

¿Cuánto dinero han ganado Alcaraz y Sinner?

Por otra parte, según informa La Gazzetta, tanto Carlos Alcaraz como Jannik Sinner habrían cobrado alrededor de dos millones de euros por disputar esta exhibición en la ciudad surcoreana.

Ahora... viaje a Melbourne para el primer major de 2026

Tras el partido, ambos viajarán a Melbourne para encarar una semana de puesta a punto de cara al primer Grand Slam de 2026, el Open de Australia, donde el español buscará convertirse en el tenista más joven de la Era Open en ganar los cuatro majors (el récord lo tiene Rafa Nadal). Mientras que Jannik Sinner aspira a ganar su tercer Open de Australia consecutivo y quinto Grand Slam de su carrera. Quitando esta exhibición en Corea, ninguno ha disputado un torneo oficial previo al Grand Slam oceánico, aunque tampoco Djokovic, que se bajó hace unos días de Adelaida al no encontrarse al 100% físicamente. Jugadores como Fritz, Ruud, Zverev, De Miñaur, Rublev, Musetti y Medvedev sí han querido probarse antes, es más, los dos últimos disputarán la final de Hong Kong y Brisbane respectivamente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Carlos Alcaraz desata la locura en el aeropuerto de Corea del Sur antes de medirse a Sinner

Carlos Alcaraz en las ATP Finals 2025

Publicidad

Deportes

Alex Felipe, exjugador del Inter Movistar

Muere Alex Felipe, exjugador del Inter Movistar, a los 32 años tras desvanecerse en un aeropuerto

Carlos Alcaraz durante la exhibición ante Sinner en Corea del Sur

El momentazo del Alcaraz-Sinner en Corea: ¡un niño le gana un punto al murciano!

Simeone charla con Valverde mientras Vinícius es sustituido

El Atlético de Madrid se pronuncia tras la polémica entre Simeone y Vinícius: "Es curioso..."

Ilia Topuria, a su salida el miércoles del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Móstoles
Juzgados

Desestimada la petición de la exmujer de Ilia Topuria para viajar a Miami con su hija

Jannik Sinner posa con el trofeo del Open de Australia
Open de Australia

Nuevo récord en premios en el Open de Australia: ¿Cuánto pueden ganar Sinner o Alcaraz si levantan el título?

El momento del rescate de Martín Demichelis y su familia en Punta del Este
Uruguay

Martín Demichelis y su familia, rescatados a punto de ahogarse en una playa en Punta del Este

El exentrenador de River Plate, dos de sus hijos y su sobrina vivieron una situación angustiosa el pasado 31 de diciembre en Laguna Escondida. Un grupo de socorristas les sacó del agua antes de que se ahogaran.

Sinner y Alcaraz bromean en una rueda de prensa en Seúl
Tenis

Alcaraz y Sinner hablan sobre su rivalidad: "Ambos nos empujamos el uno al otro a ser mejores"

El español y el italiano se enfrentan este sábado en una exhibición en Corea del Sur, justo antes de la disputa del Open de Australia.

Los trillizos Rivers, la representación de Jamaica en los JJOO de Milano-Cortina

Jamaica, un país de sol y calor con representación en los JJOO de Invierno Milán-Cortina 2026

La atleta y médica Lidia Sánchez-Puebla

Lidia Sánchez-Puebla, atleta cum laude contra el Alzheimer: "Quiero ser olímpica"

Rodrygo y Valverde celebran un gol ante el Atlético de Madrid en Yeda

El Real Madrid derrota al Atlético (1-2) y habrá clásico ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España

Publicidad