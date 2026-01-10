El momentazo del Alcaraz-Sinner en Corea: ¡un niño le gana un punto al murciano!

Carlos Alcaraz ha comenzado 2026 imponiéndose a Jannik Sinner en la exhibición disputada en Incheon (Corea del Sur) a falta de solo una semana para el inicio del Open de Australia, primer major del año. El de El Palmar venció al italiano 7-5 y 7-6 (6) en un partido en el que solo se 'compitió' en el segundo set, pero que tuvo momentazos a lo largo del duelo, como el que protagonizaron Alcaraz y un niño al que Sinner le dio su raqueta para disputar un punto ante el número 1.

Sucedió en el segundo parcial, con un resultado de 7-5, 2-2 y 40-30 para Alcaraz, quien estaba sacando para establecer el 3-2, cuando el transalpino decidió prestarle su raqueta a un niño que no dudó en jugar un punto ante el mejor tenista del mundo.

Un derechazo cruzado a la línea que dejó alucinado a Carlos

El chico, al que se le veía una gran técnica pese a su corta edad, peloteó con decisión y precisión ante Alcaraz, que se dedicó a cortar los golpes y dejarlos en el cuadro de saque para que el chaval pudiera atacar con más facilidad. Y tanto que lo hizo, porque cuando ya llevaban un par de intercambios decidió soltar una derecha cruzada a la línea que pilló totalmente de imprevisto al español. El estadio se vino abajo, la realización enfocó a un Sinner exultante y el propio Alcaraz se llevó las manos a la cabeza completamente alucinado.

Duelo de reveses cortados

El partido, especialmente en el primer set, tuvo intercambios de indudable calidad, ambos se retaron en un duelo de reveses cortados que se terminó llevando Carlitos, y después protagonizaron un punto en el que el objetivo era ganar el punto buscando el ángulo corto constantemente. Parecía fácil y todo viéndolo en la televisión...

Una victoria que no cuenta para el tanteo oficial al tratarse de una exhibición, no obstante, Alcaraz 'rompió' una racha de dos derrotas consecutivas ante Jannik -final ATP Finals y Six Kings Slam- imponiéndose por primera vez en una exhibición ante su máximo rival.

¿Cuánto dinero han ganado Alcaraz y Sinner?

Por otra parte, según informa La Gazzetta, tanto Carlos Alcaraz como Jannik Sinner habrían cobrado alrededor de dos millones de euros por disputar esta exhibición en la ciudad surcoreana.

Ahora... viaje a Melbourne para el primer major de 2026

Tras el partido, ambos viajarán a Melbourne para encarar una semana de puesta a punto de cara al primer Grand Slam de 2026, el Open de Australia, donde el español buscará convertirse en el tenista más joven de la Era Open en ganar los cuatro majors (el récord lo tiene Rafa Nadal). Mientras que Jannik Sinner aspira a ganar su tercer Open de Australia consecutivo y quinto Grand Slam de su carrera. Quitando esta exhibición en Corea, ninguno ha disputado un torneo oficial previo al Grand Slam oceánico, aunque tampoco Djokovic, que se bajó hace unos días de Adelaida al no encontrarse al 100% físicamente. Jugadores como Fritz, Ruud, Zverev, De Miñaur, Rublev, Musetti y Medvedev sí han querido probarse antes, es más, los dos últimos disputarán la final de Hong Kong y Brisbane respectivamente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.