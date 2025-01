Alcaraz cumple el sueño de John, un niño de 7 años, en pleno Open de Australia: "¿Me acompañas a la rueda de prensa?"

John, un niño de apenas 7 años vio cumplido su sueño por partida doble tras disfrutar dos momentos inolvidables junto a su ídolo Carlos Alcaraz. El pequeño participó en el sorteo previo al partido entre el murciano y Nuno Borges, pero después todavía le esperaba la mayor de las sorpresas...

Alcaraz le invitó a la rueda de prensa

Nada más finalizar el duelo, con victoria para Alcaraz por 6-2, 6-4, 6-7 y 6-2 ante el luso, el español volvió a encontrarse con John tras salir del ascensor y decidió invitarle a ver la rueda de prensa, con lo que eso conllevaba, que era nada más y nada menos que tener un par de minutos con Carlitos para hablar hasta la llegada a la conferencia.

"¿Eres de Melbourne?", "¿Quieres ver lo que hace un tenista después de cada partido?", "Tenemos que hacer esto ganemos o perdamos", le dijo Alcaraz al pequeño John, que no dejaba de sonreír y de expresar su alegría: "Estoy superemocionado". Tras terminar la rueda de prensa con los periodistas, el de El Palmar reunió a John con su familia no antes de desearle lo mejor para su futuro profesional: "Espero verte jugando en esta maravillosa pista algún día (la Rod Laver Arena)", "seguro que lo haré", le respondió el chico. Una historia maravillosa en la que este niño se ganó el cariño de Alcaraz, y este el de todo Australia, por si no lo tenía todavía.

El número 3 del mundo, por su parte, busca en Melbourne ser el jugador más joven de todos los tiempos en conquistar los cuatro Grand Slams (ya tiene Roland Garros, dos Wimbledon y un US Open), si lo consigue superaría a su ídolo Rafa Nadal, que lo hizo con algo más de 24 años (Carlitos cumplirá 22 en mayo).

Draper, primer gran rival del murciano

Alcaraz tendrá en Jack Draper (18 del mundo) su primera gran piedra en el major oceánico, un jugador que llega en un gran momento de juego pero con demasiado cansancio físico acumulado (ha jugado cinco sets en los tres encuentros previos). Si el murciano pasa la prueba de Draper y Djokovic vence a Lehecka, tendremos un duelo vibrante entre Alcaraz y el serbio en los cuartos de final.

Además de Carlos, Davidovich es el otro español que sigue vivo en el cuadro masculino y que buscará un billete para los cuartos ante el estadounidense Tommy Paul, con el que ha perdido los tres partidos que ha disputado. Badosa es la única representante nacional en femenino y se enfrentará a la serbia Danilovic en octavos.

