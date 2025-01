Alcaraz revela qué tatuaje se hará si es campeón del Open de Australia

Carlos Alcaraz se dejó un set camino de octavos. El tercer favorito se impuso al portugués Nuno Borges por 6-2, 6-4, 6-7(3) y 6-2 en la tercera ronda del Open de Australia en dos horas y 55 minutos.

Fue su primer partido disputado en la Rod Laver Arena de la actual edición: "He echado de menos la Rod Laver Arena. Ha sido un placer como siempre que piso esta pista, es preciosa. La última vez perdí, quería jugar y conseguir una nueva victoria", comentó ante el público del estadio principal del torneo, después de que disputara sus primeros dos choques en la Margaret Court Arena.

Carlitos, además, reveló el que sería su nuevo tatuaje en el caso de proclamarse campeón en Melbourne Park: "Va a ser un canguro, eso es seguro. Será un canguro, esa es mi idea". Es el único Grand Slam que le falta.

"He cometido muchos fallos"

El murciano explicó en rueda de prensa después de su pase a octavos de final que su nivel podría haber sido mejor y que ha cometido fallos que no debería haberlos hecho.

"Podría haber sido mejor. He cometido muchos fallos que no debería haber hecho, pero, en líneas generales, estoy contento, aunque tengo cosas que mejorar de cara al próximo partido", dijo Alcaraz tras superar al portugués Nuno Borges en cuatro sets.

Tortilla y "cosas secretas"

El de El Palmar reveló que come una tortilla española antes de sus partidos y también sus "cosas secretas". "Antes del partido me tomo mis cosas secretas. No voy a decir nada sobre esto. Me tomo esto y una tortilla española unas horas antes del partido. Estoy trabajando con una marca española y me tomo buenos productos de ellos. Imagino que las cámaras lo han grabado", bromeó.

"¿El consejo que les doy? Que no me ganen, supongo. Les veo capaces de superar a quien sea, incluido a mí. Tienen el nivel. Ayer vi a Tien ganando a Medvedev en cinco sets, fue espectacular, luego Fonseca jugando sus primeros partidos a cinco sets", abundó al ser cuestionado sobre la nueva generación de tenistas liderada por el brasileño Joao Fonseca y el estadounidense Learner Tien.

Draper o Vukic

En cuarta ronda el murciano se enfrentará contra el británico zurdo Jack Draper, decimoquinto cabeza de serie, o el local Aleksandar Vukic.

"Si juego contra Draper va a ser un partido complicado. Tiene muy buen nivel. Íbamos a entrenar juntos en la academia durante la pretemporada, pero al final no pudo ser", concluyó un Alcaraz.

