Adriano Panatta sale en defensa de Sinner: "No perdió contra cualquiera, quizás contra el mejor de todos los tiempos"

Si se puede asegurar, sin temor a equivocarse, que el Open de Australia ha supuesto una gran victoria para Carlos Alcaraz y su equipo, liderado por Samu López, también es bastante obvio que el gran derrotado tras el primer grand slam de 2026 es Jannik Sinner. El italiano defendía su corona en Melbourne, un objetivo que no logró al perder en una histórica semifinal ante Novak Djokovic. Lo cierto es que, al margen de la derrota ante Nole, en el torneo australiano no se vio la mejor versión del jugador de San Cándido, que estuvo al borde del k.o. en su partido de tercera ronda ante el estadounidense Eliot Spizzirri y que no supo cómo superar el brillante planteamiento táctico del serbio en las semifinales (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4).

El número 2 de la ATP acumula dos grand slam sin triunfo, justo coincidiendo con dos victorias de su máximo rival en el US Open 2025 y el Open de Australia 2026. Tras la final de Wimbledon, Sinner estaba a tan solo un major del español, pero en medio año está a tres (4 a 7) de poder igualar a Carlos Alcaraz. En Italia se han escuchado algunas críticas hacia Sinner, muchas centradas en su físico y su negativo dato en los partidos que se prolongan más allá de las cuatro horas: siete derrotas y cero victorias.

Panatta y las críticas hacia Sinner: "Es una mala costumbre que ya no puedo tolerar..."

Unas críticas que no son compartidas por Adriano Panatta, leyenda del tenis italiano y ganador de Roland Garros en 1976. En el programa Domenica Sportiva en el canal de la televisión italiana Rai 2, Panatta ha salido en defensa de Jannik Sinner, recordando que perdió en las semifinales del Open de Australia ante el que quizás es "mejor (jugador) de todos los tiempos".

"Mucha gente atacó a Sinner porque perdió un partido, pero no perdió contra cualquiera, quizás contra el mejor de todos los tiempos. Es una mala costumbre que ya no puedo tolerar. Jannik es un campeón extraordinario; todos deberíamos estar orgullosos de tenerlo en Italia", señaló Adriano Panatta.

"Sinner jugó un partido un poco por debajo de sus posibilidades, pero no tanto, y no aprovechó ciertas oportunidades y al final perdió, pero os daré una primicia: en el deporte también se puede perder. No hay atletas invencibles, tenistas invencibles, no existen equipos invencibles porque al final todos pierden y es justo que así sea", argumento el extenista italiano.

Adriano Panatta recordó que la temporada acaba de comenzar y que aún queda mucho en juego en la batalla entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

"El año pasado ganaron dos grand slams cada uno, este año Alcaraz ganó en Australia y el año pasado ganó Sinner. Pero durante el año realmente no se sabe qué pasará. Son dos grandes campeones, la diferencia entre ellos y los demás, salvo Djokovic, es muy evidente", indicó Panatta.

"No veo muchos jugadores que puedan acercarse mucho, quizás el único sea Musetti: necesitamos comprender si estas lesiones son aleatorias o hay algún problema, pero tiene un equipo de personas que sin duda arreglarán estas cosas", concluyó la leyenda del tenis italiano.