Lío en las redes: Ferrero deja de seguir a Alcaraz y reabre la herida de su ruptura

Juan Carlos Ferrero ha dejado de seguir en redes sociales a Carlos Alcaraz tras la conquista del Open de Australia 2026 por parte del número 1 del mundo. El movimiento del preparador alicantino, detectado en Instagram, ha reavivado el debate en torno a una separación que parecía ya asumida por ambas partes.

La ruptura entre Alcaraz y Ferrero, después de siete temporadas de trabajo conjunto, se había dado por cerrada en las últimas semanas. Sin embargo, este gesto ha vuelto a poner el foco sobre una relación que marcó una etapa clave en la carrera del tenista murciano y que terminó inesperadamente el pasado diciembre.

Como suele ocurrir en la era digital, el detalle no pasó desapercibido. Miles de aficionados detectaron rápidamente que Ferrero ya no seguía a Alcaraz y el asunto se propagó con rapidez en redes sociales, donde surgieron todo tipo de interpretaciones sobre los motivos del entrenador para dar este paso.

Aún no puede ver los partidos

Durante el reciente Open de Australia, Ferrero, ahora centrado en el mundo del golf junto a la joven promesa española Ángel Ayora, reconoció que ver jugar a Alcaraz en Melbourne le resultaba doloroso.

"Si ahora yo dijera 'tengo partido el corazón porque no estoy con Carlos'... En parte es así. Cuando ha pasado, a mí se me ha partido el corazón. ¿Me estoy recuperando? Pues sí, poco a poco, pero el corazón está dolido. A mí me gustaría pensar que él también, por esa parte, y obviamente tiene que seguir adelante, porque es el que está compitiendo y tiene que estar bien. Él es más joven y se recuperará antes", explicó en una entrevista en El Partidazo de Cope.

Ferrero reconoció además que le estaba resultando complicado seguir los partidos de Alcaraz en Melbourne: "Está todo muy reciente, te pones un poco melancólico y un poco triste. Sientes un poco todo lo que ha pasado, y no es fácil ahora mismo. Ahora estoy mejor, el tiempo lo cura todo y lo asimilas mejor, pero ahora no estoy con muchas ganas de ver partidos", confesó.

En ese contexto, algunos interpretan que dejar de seguir al tenista podría responder a una necesidad personal de tomar distancia y terminar de cerrar una etapa emocionalmente compleja tras la separación profesional.

'Palo' de Toni Nadal a Carlitos

El tremendo éxito cosechado en Australia por el jugador de El Palmar es el primero tras la salida de Juan Carlos Ferrero del equipo del murciano y el ascenso de Samu López como técnico principal. El propio Alcaraz ensalzó el papel y rol que ha desempeñado el entrenador valenciano, destacando que para él "Samuel es de los mejores, si no el mejor entrenador del mundo que hay ahora mismo".

Un reconocimiento merecido, pero muchos creen que el murciano se ha olvidado de Juan Carlos Ferrero, el entrenador que le llevó a lo más alto del tenis. Y es que Alcaraz no mencionó en ningún momento a Juanki, ni siquiera tras granar el Abierto oceánico ante Djokovic.

Esa circunstancia ha sido criticada por Toni Nadal, quien ha reconocido que a él no le hubiera gustado si Rafa Nadal hubiera hecho lo mismo con él cuando comenzó a ser entrenado por Carlos Moyá: "Queda muy bien poner en valor a tu entrenador pero uno se tiene que acordar del otro también. No sé como quedó la relación con Ferrero pero cuando dice eso me sabe mal decirlo. Seguro que Samuel López ha hecho gran trabajo en estos dos meses, pero no puede olvidar el trabajo de Ferrero durante años", explicó Toni Nadal en el Radioestadio Noche de Onda Cero.

